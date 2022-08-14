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越華女Manna Kadar美妝熱銷 籲亞裔化妝宜自然

記者張宏╱拉古納市報導
Manna Kadar創始人Manna Kadar日前舉辦榮登《時尚芭莎》（Harper's Bazaar )越南刊封面，同時成為亞裔名人堂（Asian Hall of Fame）董事會成員。（記者張宏／攝影）
Manna Kadar創始人Manna Kadar日前舉辦榮登《時尚芭莎》（Harper's Bazaar )越南刊封面，同時成為亞裔名人堂（Asian Hall of Fame）董事會成員。（記者張宏／攝影）

華裔單親媽媽養大、16歲開設美容專櫃，如今成為亞馬遜熱銷美妝品牌。Manna Kadar創始人Manna Kadar日前舉辦榮登《時尚芭莎》（Harper’s Bazaar )越南刊封面，同時成為亞裔名人堂（Asian Hall of Fame）董事會成員。

Manna Kadar16歲開設美容專櫃，如今她的產品成為亞馬遜熱銷美妝品牌。（...
Manna Kadar16歲開設美容專櫃，如今她的產品成為亞馬遜熱銷美妝品牌。（記者張宏／攝影）

Manna Kadar曾和媽媽及外婆住在洛杉磯林肯高地，之後搬到華人聚集城市羅斯密（Rosemead）。Manna未成年就在南加一家商場開設化妝品專櫃。她說，窮人的孩子早當家，創業是當時自己唯一能做的事情。那時她什麼也不懂，但也是初生牛犢不怕虎，邊做邊學。她很幸運，六年開了七家店，然後能去上大學。

提起母親一度落淚，她說，如果母親還在世，能看到她今天的成就該有多好。Manna已在美容行業有了20多年經驗。如今以她名字命名的Manna Kadar品牌有六種，包括Manna Kadar Beauty、Goddess by Manna Kadar、Beauty and the Bump、Haute Dog豪華寵物產品、Mason Man Skincare 和Manna Kadar 豪華沐浴和身體護理。

談起自己的品牌，她表示，Manna Kadar Beauty特色是提供完整系列的長效、雙重用途的產品，目的是最大限度地簡化化妝的過程。該品牌屢獲殊榮，其美容簡化系統只需要七分鐘或更少的時間，就能完成上色、拋光和完美定妝。Manna Kadar Beauty產品在全國4萬多個零售點銷售，包括 Ulta.com 和亞馬遜。該公司提供美容、沐浴、身體和護髮產品。她也在努力打造Manna Kadar的品牌帝國。

對於亞裔化妝的撇步，她表示，亞裔多數有很好的皮膚，所以亞裔化妝追求簡單自然最好，不需要太繁瑣的步驟，而她的美妝產品就以便捷著稱。

亞裔名人堂CEO謝明錦。（記者張宏／攝影）
亞裔名人堂CEO謝明錦。（記者張宏／攝影）

Manna Kadar也致力於慈善，她承諾將年度利潤的10%回饋給當地社區和全球慈善組織。因為商業和慈善的出色表現，她也成為亞裔名人堂的董事。亞裔名人堂 CEO謝明錦表示，歡迎Manna Kadar女士，不斷壯大亞裔在美國的力量和影響，希望未來能和名人堂一起為亞裔權利發聲，展示亞裔女性的商業能力和慈善愛心。

在網飛劇集「璀璨帝國2」（Bling Empire 2）扮演整容醫生的華裔演員T...
在網飛劇集「璀璨帝國2」（Bling Empire 2）扮演整容醫生的華裔演員TJ Tsay博士（左）和亞裔名人堂CEO謝明錦合影。（記者張宏／攝影）

在網飛劇集「璀璨帝國2」（Bling Empire 2）扮演整容醫生的華裔演員TJ Tsay博士也是Manna Kadar的朋友，他表示，很開心Manna登上越南芭莎的封面，這是亞裔的驕傲。他最近在忙於拍攝劇集，也希望能帶給大家更多新的角色。

亞裔 越南 亞馬遜

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