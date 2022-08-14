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洛警局倡導正確防搶 先求自身安全 續報警求助

本報記者╱洛杉磯報導
洛縣警局華裔戚警官(David Chi)主講「如何正確防範及應對各類型搶案」，並親自回答參加者的疑問。（會議截圖）
洛縣警局華裔戚警官(David Chi)主講「如何正確防範及應對各類型搶案」，並親自回答參加者的疑問。（會議截圖）

洛杉磯僑界急難救助協會鑑於疫情持續，近來社會治安不穩定，亞裔社區頻頻傳出有人受害，遭受偷、搶、打等，聯同多個華人社團於8月10日（周三）晚，舉辦警民座談視訊會議，呼籲民眾加入義工，從事鄰里守望，以及社區巡邏，及義務警官等實質守護防範社區安全的工作。

洛縣警局華裔戚警官(David Chi)主講「如何正確防範及應對各類型搶案」，並回答參加者的疑問。戚警官有17年警齡，並常年於華人區執勤。針對近期羅蘭岡華人超市停車場發生搶案，戚警官表示，遇到類似危險時，首先要保證自己的人身安全，如果人身安全受威脅時，不要做抵抗，應當立即報警。同時附近民眾應在安全距離以外及時報警尋求幫助。

洛縣警局華裔戚警官(David Chi)主講「如何正確防範及應對各類型搶案」，並...
洛縣警局華裔戚警官(David Chi)主講「如何正確防範及應對各類型搶案」，並親自回答參加者的疑問。（會議截圖）

針對前不久鑽石吧發生入室搶劫案，戚警官說，警鈴是必要的防範措施。民眾每個月都可以做警鈴測試，測試警鈴公司的反應時間。同時不要存放過多現金在家裡，調整日常出行作息，以免歹徒熟知你的生活習慣作案，在出遠門時需把信件停掉，這樣不會讓郵件大量散落在家門口，讓不法分子知道你們不在家。同時洛縣警局提供免費服務，居民可以申請在遠行期間讓志工幫你做免費巡邏工作。

如果民眾路上遇到有人「路怒症」，戚警官表示，當下不應該作出不冷靜的行為。如果遇到對方緊追不捨，直接報警，或者直接開到最近的警局尋求幫助。針對遊民，洛縣警局特別成立小組，避免驅趕動作，採取軟性詢問他們的需求，幫助他們找工作，找房子，解決遊民問題，同時將遊民個人信息存檔電腦，保存他們的問題便於之後查閱。

戚警官提到，進來槍擊案猖獗，甚至威脅到警察安全。就在10日亞凱迪亞市有警員重傷住院，前幾天蒙特利公園市有警員被槍殺，前不久艾爾蒙地市兩警員殉職，驚動南加警界追悼。

47號法案規定當眾搶劫不超過950元視為輕罪，讓不法分子有可乘之機。當前「幽靈手槍」的問題也愈發嚴重，這些手槍可以自行買零件組裝，不需要註冊。通常槍店售賣的手槍都有代碼，民眾在購買前應上傳代碼查詢紀錄確保安全再購買。槍枝雖然在憲法上規定美國人民可以合法擁有槍枝，但是民眾需要保證自己受過專業訓練，有沒有安全的地方合法放槍，需不需要裝子彈，這些都需要學習專業課程，了解如何正確使用槍枝。同時一定要有保險，哪怕合法開槍了，雖然刑事上沒有責任，但民事上可能會有責任。

洛縣警局亞裔顧問委員會主席蘇王秀蘭表示，當前加州警力和預算減少，需要大家共同努力解決。民眾可以寫信給警局，希望警局增加預算，提高警力。戚警官表示，每年年終11月份，會有新的公投案，民眾可以仔細閱讀，投下神聖一票，積少成多才能改變現狀，讓這些對民眾安全不公的法案被推翻。

洛杉磯僑界急難救助協會會長劉煥君呼籲民眾加入義工，從事鄰里守望，以及社區巡邏，及義務警官等實質守護防範社區安全的工作。意者可洽：626-260-5452或電郵[email protected]

洛杉磯僑界急難救助協會當天聯同羅省中華會館、美國越柬寮華人團體、大洛杉磯台灣會館、南加州中國大專院校聯合校友會、加州臺灣同鄉聯誼會、韓華聯誼會、內陸僑界急難救助協會、亞利桑納僑界急難救助協會、蒙羅維亞獅子會等多個僑界社團和洛縣警局，共同努力為防衞社區安全盡一份心力，希望華裔得到正確知識，防範於未然。

洛縣 華人超市 洛杉磯

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