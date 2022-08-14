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華美博物館擴建 趙美心姊弟捐款37.5萬

記者朱敏梓／洛杉磯報導
華美博物館展覽廳擴建工程動土典禮全體嘉賓合影。 (記者朱敏梓／攝影）
華美博物館展覽廳擴建工程動土典禮全體嘉賓合影。 (記者朱敏梓／攝影）

華美博物館展覽廳擴建工程動工典禮8月13日（星期六）舉行，聯邦眾議員趙美心 (Judy Chu)指出，在當下反亞裔仇恨犯罪事件頻發的歷史時期，向社會介紹尤其是教育年輕人了解華裔美國人的歷史十分重要。趙美心與弟弟趙中求(Dean J. Chu) 為該擴建工程合共捐款37萬5000美元，紀念雙親趙華進和林春美。

趙美心說，拓建工程是非常困難和複雜的，但在華美博物館所有人員努力下終於達成，她感到驕傲。在美國歷史上曾有很長一段時間，華裔美國人的貢獻被忽視，甚至還出現排華逆流，華美博物館讓美國社會對華美人的歷史貢獻有了更深入的了解。

洛杉磯縣縣政委員蘇麗絲 (Hilda L. Solis) 年前提出撥款動議，經全體委員一致通過向華美博物館撥款73萬美元，資助博物館展覽廳擴建工程。她表示，華美博物館是洛杉磯縣重要的一部分，每年為普埃布羅( El Pueblo)公園一帶帶來150萬遊客，也是南加現存最古老的華埠建築，自己很榮幸能為華美博物館提供支持。

加州眾議員方樹強 (Mike Fong)表示，自己的祖父母初來美國時就生活在洛杉磯的中國城（Chinatown)，很高興華美博物館創造了「分享華裔美國人的故事和歷史的機會」。

加州第51區眾議員卡瑞佑 (Wendy Carrillo) 代表加州文化暨歷史基金會 (CCHE)，向該項目捐款17萬美元。梅國璋、梅琳達基金會向華美博物館捐贈50萬美元。這些不同單位的捐款將幫助華美博物館繼續進行檔案研究、收藏、策展以及教育計畫。

華美博物館之友董事會主席阮桂銘博士表示：「這是關鍵時刻，我們感謝所有捐款的善長及各界好朋友，大家的慷慨與承諾使博物館邁進新里程。」

這個耗資300萬美元的擴建項目由泛亞建築事務所 (Pacific Design Group)、總承包商基石建設發展管理公司 (Limestone General Contractor Limestone) 及項目經理 Cordoba Corporation 的監督中，將為博物館增加約3000平方呎的展覽廳。

加州失業保險上訴委員伍國慶 (Mike Eng)，及華美博物館之友董事會主席阮桂銘博士、華美博物館館長張耀龍 (Michael Truong) 等出席。

華美博物館自2003年開館，其宗旨是促使民眾對美國多元文化遺產有更深入的瞭解及欣賞。該博物館位於洛杉磯市立歷史中心紀念園區 (El Pueblo de Los Angeles) ，這個佔地44英畝的園區也是洛杉磯市發源地。

華美博物館擴建工程動工禮成功舉行。 (記者朱敏梓／攝影）
華美博物館擴建工程動工禮成功舉行。 (記者朱敏梓／攝影）
華美博物館之友董事會主席阮桂銘博士致詞。(記者朱敏梓／攝影）
華美博物館之友董事會主席阮桂銘博士致詞。(記者朱敏梓／攝影）
聯邦眾議員趙美心致詞。(記者朱敏梓／攝影）
聯邦眾議員趙美心致詞。(記者朱敏梓／攝影）
洛杉磯縣縣政委員蘇麗絲 (Hilda L. Solis) 。 (記者朱敏梓／攝影...
洛杉磯縣縣政委員蘇麗絲 (Hilda L. Solis) 。 (記者朱敏梓／攝影）
加州眾議員方樹強 (Mike Fong) 。 (記者朱敏梓／攝影）
加州眾議員方樹強 (Mike Fong) 。 (記者朱敏梓／攝影）

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