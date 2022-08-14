大華台灣美食節 道地口味吃得到還可抽獎

大華超市2022台灣美食節本周末以夜市形式登場，風味小吃、特色零食、珍珠奶茶等數十種台灣美食免費試吃和優惠及抽獎，讓農曆中秋節前夕更加熱鬧。（記者楊青／攝影）

預計在南加 和亞利桑納兩州持續三周的大華超市2022台灣美食 節，本周末13、14日兩天以美食夜市形式登場，風味小吃、特色零食、珍珠奶茶等數十種台灣美食免費試吃和優惠及抽獎，讓農曆中秋節前夕的周末採購更加熱鬧。

今年大華超市聯合台灣外貿協會和台灣經濟部國際貿易局，在南加州 及亞利桑納州的八家分店舉行台灣美食節，包括聖地牙哥Clairemont Mesa、聖蓋博、爾灣、Culver、羅蘭岡、阿凱迪亞、范奈司、奇諾岡、及亞利桑納州的Chandler分店，從本周末開始至9月1日三周期間，展現各式台灣特色美食，同時推出產品促銷活動，讓民眾體驗超值的台灣味道。

大華超市2022台灣美食節本周末以夜市形式登場，風味小吃、特色零食、珍珠奶茶等數十種台灣美食免費試吃和優惠及抽獎，讓農曆中秋節前夕更加熱鬧。（記者楊青／攝影）

13日的聖蓋博全統廣場大華超市和羅蘭岡大華超市一大早就熱鬧非常，台灣美食試吃試喝攤位散落超市各個角落，來自台灣的綠茶和咖啡等各種口味麻薯、焦糖珍珠奶茶、鮪魚鬆蛋捲、鮮芋仙芋圓紅豆湯、仙草芋頭冰棒、仙草冰沙、芋頭糕、蘿蔔糕現場免費試吃，吸引不少買菜的民眾駐足品嘗。一些食品公司也同時在現場推出鮑魚、乾貝、北海道鹿角靈芝等高等中秋禮盒，優惠促銷價相當吸引人。

南加州華資超市各有特色，有的以大陸食品為主，有的東南亞食品種類繁多，台灣傳統食材和時尚零食則是大華特色。今年的台灣美食節不但讓民眾瞭解和品嘗到時下最爲流行和最有有特色的台灣美食，優惠價格更是讓民眾享受超值採購的樂趣，比如焦糖珍珠奶茶每包14.58元，400克裝章源台灣番薯粉每包3.98元，瑞穗臭豆腐每包5.58元，35.37盎司裝蘿蔔/芋頭糕每包3.98元，小美泰式厚奶珍珠雪糕每包7.98元，酸奶、洋葱、香濃起司等多種口味的格子脆每包6.58元，四支裝鮮芋鮮招牌仙草芋頭脆冰棒每包9.58元，鮮芋鮮招牌仙草冰沙每盒5.58元等等，琳瑯滿目。