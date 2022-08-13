我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普佛州住處搜索令解封 揭露他涉違反「間諜法」遭查

槍殺北加華裔Uber司機 2嫌落網 被控謀殺重罪

邁阿密泳裝周 華裔音樂人劉良子表演原創曲放光彩

記者楊青／洛杉磯報導
2021年4月在世界夫人全美總決賽中脫穎而出勇奪冠軍的洛杉磯音樂人劉良子（Celestine Liu，中，左），近日受邀擔任Keppi品牌的歌手，在邁阿密泳裝周上表演自己原創作品，再放光彩。（劉良子提供）
2021年4月在世界夫人全美總決賽中脫穎而出勇奪冠軍的洛杉磯音樂人劉良子（Celestine Liu，中，左），近日受邀擔任Keppi品牌的歌手，在邁阿密泳裝周上表演自己原創作品，再放光彩。（劉良子提供）

2021年4月在世界夫人全美總決賽中脫穎而出，勇奪冠軍的洛杉磯音樂人劉良子（Celestine Liu），近日受邀擔任Keppi品牌的歌手，在邁阿密泳裝周上表演自己原創作品，再放光彩。

邁阿密泳裝周是全球流量最大的泳裝和度假時尚行業活動之一。作為美國知名泳裝秀中少有受邀的華人歌手，劉良子現場演唱了爵士風「Boba Tea」 、美聲與流行結合的「Rain on the Window」、中國風與迪斯科結合的「Precious」三首特色鮮明的原創歌曲，驚艷全場。此次表演收錄進知名數字媒體Getty Images中。

2021年4月在世界夫人全美總決賽中脫穎而出勇奪冠軍的洛杉磯音樂人劉良子（Cel...
2021年4月在世界夫人全美總決賽中脫穎而出勇奪冠軍的洛杉磯音樂人劉良子（Celestine Liu，中，左），近日受邀擔任Keppi品牌的歌手，在邁阿密泳裝周上表演自己原創作品，再放光彩。（劉良子提供）

劉良子瀋陽音樂學院民族聲樂系畢業後，進入加州州立大學深造，攻讀美聲研究生學位。她的流行、美聲、民族、爵士等多種唱法各得其趣，已發行的兩張個人專輯「Liunique」 與「Precious」 ，以及多首單曲中，原創八首，不僅橫跨多種流派和不同唱法，並擔任了全部作詞作曲創作，獲得多項聲樂獎項。她近期受邀在NBC電視台舉辦的全球兒童啟動派對上演唱新專輯主打歌「Precious」 ，與同時受邀和另外兩名著名歌手Thyago和格萊美獎得主Paopao同台表演，獲得讚賞。

劉良子（中）受邀在NBC電視台舉辦的全球兒童啟動派對上演唱新專輯主打歌「Prec...
劉良子（中）受邀在NBC電視台舉辦的全球兒童啟動派對上演唱新專輯主打歌「Precious」，與同時受邀和另外兩名著名歌手Thyago和格萊美獎得主Paopao同台表演。（劉良子提供）

繁忙的專業創作和表演的同時，劉良子熱衷慈善。在第12屆世界自閉症意識日慈善音樂會上，她擔當音樂總監，為自閉症兒童和家長創作了一首「你是我的驕傲」 ，她同時也受邀到領事館和僑界奉獻自己的音樂才能。受邀為南加華聯創作會歌，僅今年，她就受邀擔任2022水立方杯洛杉磯賽區預賽和決賽的評委，和2022第五屆美國傳承杯國際音樂大賽的聲樂評委。

獲得了2021World Madam世界夫人比賽全球民選亞軍，全美冠軍的劉良子，專門為World Madam世界夫人大賽創作了全球主題曲「We Are World Madams」 。這首歌曲最初是她在冠軍舞台上受感染而創作，歌曲得到世界夫人美國組委會和全球秘書組讚賞，不但成為世界夫人大賽全球主題曲，還拍攝了一部精美MV，上傳到中美主流音樂平台，並將再次唱響在2022年世界夫人大賽舞台上。

洛杉磯 加州 南加

上一則

被疑染猴痘趕下機 加州女控嚴重羞辱

下一則

世報線上講座/學費高漲 做好稅務規劃 獲最高大學助學金

延伸閱讀

泳裝周表演原創曲 華裔世界夫人暨洛杉磯音樂人放光彩

泳裝周表演原創曲 華裔世界夫人暨洛杉磯音樂人放光彩
MLB／費城人把主場變全壘打大賽 對國民4戰14轟破隊史

MLB／費城人把主場變全壘打大賽 對國民4戰14轟破隊史
歐國杯／延長賽勝德國 英格蘭女足破大賽冠軍荒

歐國杯／延長賽勝德國 英格蘭女足破大賽冠軍荒
香奈兒將重返邁阿密 睽違14年的Cruise大秀11月登場

香奈兒將重返邁阿密 睽違14年的Cruise大秀11月登場
華樂杯器樂聲樂舞蹈比賽報名開始

華樂杯器樂聲樂舞蹈比賽報名開始
怪味相投？英孕婦愛聞泳裝和車庫：太瘋狂

怪味相投？英孕婦愛聞泳裝和車庫：太瘋狂

熱門新聞

遭遇搶劫的住宅門口，5日停著一輛警車。（記者張宏／攝影）

鑽石吧華人夫婦散步回家 三嫌持槍逼迫開保險箱

2022-08-06 21:06
南加爾灣華女醫師投毒案，看似證據確鑿，實則案情撲朔迷離。（取材自案件起訴書）

世說新聞╱南加爾灣華女毒夫 獨家披露不堪婚姻內幕

2022-08-11 21:38
華人房產經紀表示，每天都會收到五條以上詐騙信息，很多都稱要全現金買房。(記者邵敏／攝影)

現款買房行騙 華人房產經紀追詢金流才露餡

2022-08-05 02:20
Kathryn Pugh是林品心樓上的鄰居。（ABC）

不滿琴聲打擾 樓上白女開槍威脅樓下華女

2022-08-06 17:20
來自中國的32歲留學生甜甜，月前意外罹患惡疾。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱妙齡華女無徵兆染惡疾 全家數次想自殺

2022-08-09 21:38
楊家三口已安頓在觀音寺的後院，他們對眾人的相助感激不盡。（受訪者提供）

腦癌華女全家陷絕境「數度想輕生」 一篇報導絕處逢生

2022-08-10 13:30

超人氣

更多 >
社安金如何避免被課稅 這個退休時間點是關鍵

社安金如何避免被課稅 這個退休時間點是關鍵
不挺了？川普搜索令公布 共和黨風向變 黨內籲冷靜評斷

不挺了？川普搜索令公布 共和黨風向變 黨內籲冷靜評斷
塑膠義肢藏炸藥 神學士宗教領袖哈卡尼遇襲亡

塑膠義肢藏炸藥 神學士宗教領袖哈卡尼遇襲亡
中國軍演提供美國收集情資機會 專家：北京可能沒在怕

中國軍演提供美國收集情資機會 專家：北京可能沒在怕
坎伯：美軍將穿越台海、美台將推進貿易談判

坎伯：美軍將穿越台海、美台將推進貿易談判