中國百年品牌「裕泰祥」進軍美市場 展現東方服飾美學

中國百年服裝品牌「裕泰祥 1918」第四代傳承人孫儉（中）進軍美國市場，推出輕奢品牌「禧福匯」。（主辦方提供）

中國百年服裝品牌「裕泰祥 1918」進軍美國市場，推出輕奢品牌「禧福匯」，日前在洛杉磯 亮相走秀。主打充滿東方細節美感的白襯衫，讓中國風在西式服裝上綻放新的光彩。

裕泰祥第四代傳承人孫儉（Jane Sun）表示，去年裕泰祥落地美國，今年則帶來一個更加年輕的東方品牌。如果說裕泰祥是東方文化的引領者，那禧福匯是讓東方美可望可及。品牌蘊含東方元素，且服裝更加時尚年輕化，價格也更加親民。

這次展示的30件服裝同屬於白衫系列，以白襯衫這一普通的服裝單品作為載體，在剪裁造型、裝飾圖案等多方面展示東方和西方，古老和現代的交融。比如衣服上的雲紋圖案、背後的白色絲帶、腰間的線條處理，都賦予白襯衫一種獨特的東方美學。同時服裝和藝術跨界，當天模特說穿的Legging和口罩 圖案都是藝術家作品的圖案，希望帶給大家一種跨越時代活在當下的理念。

服裝同屬於白衫系列，以白襯衫這一普通的服裝單品作為載體，在剪裁造型、裝飾圖案等多方面展示東方和西方，古老和現代的交融。（主辦方提供）

她說，中西融合的服裝不僅深受海外華人 的喜歡，不少主流客人也喜歡這種精緻又日常的東方品味。所以他們現在主打美國市場，不僅在爾灣推出沉浸式體驗店，且還可在線上選品，線下體驗。