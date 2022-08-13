社交距離鬆綁 洛縣公衛局：仍須防疫

洛杉磯縣疫情 穩定緩解轉入中等風險級別，解除社交距離限制令，不過洛縣 公共衛生局12日還是呼籲居民繼續採取明智防疫措施，保護好自己和家人。

洛縣12日公布當天疫情，新增感染3995例，新增死亡19人。過去一周，洛縣疫情指標有所改善，不過公衛局表示，儘管病例、住院人數和死亡人數全面下降，但由於病毒傳播率仍然很高，每天仍有成千上萬的新人被感染，而且可能傳染他人。

12日，洛縣七天平均病例數降至3660 例，比一周前的4719例減少了22%。過去一周平均測試陽性率為11.1%，比一周前的12.5%有所下降。

在過去七天裡，洛縣醫院每天平均陽性患者為1112 人，比一周前的1222人下降了9%。死亡人數本周平均每天14人。一周前平均17人。

從本周末起，疾病預防控制中心和洛縣公衛局修改了防疫指導，任何在洛縣檢測 呈陽性的人至少與他人隔離五天。在洛縣，如果24小時內沒有發燒、症狀改善，並在第五天或之後進行的檢測呈陰性，則患者可在第六天或之後解險隔離。只要24小時沒有發燒，隔離可以在第十天後結束。有關更多信息，請參見 ph.lacounty.gov/covidisolation。

在家中檢測出陽性者，應在48小時內通知與他們密切接觸的所有人。公衛局表示，密接者只要沒有症狀，無需隔離，但應在接觸後三至五天内進行檢測，並在最後一次接觸確診病例後的十天內佩戴口罩。