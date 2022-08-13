飛虎宴慶中美同盟抗戰勝利77周年

飛虎隊研究院特別籌辦「慶祝中美同盟抗戰勝利77周年宴會」。（記者李雪╱攝影）

為響應中國駐美國秦剛 大使的號召：華人 應為「中美友好促進者」，推動兩國互相交流，瞭解及合作。美國飛虎隊研究院特別籌辦「慶祝中美同盟抗戰勝利77周年宴會」，並邀請多位貴賓出席及講話，以促進中美友好的目的。

當天的晚宴有300餘人到場。開場前，全體與會人員唱美國國歌和中國國歌，會上還特別邀請前州眾議員 伍國慶 (Mike Eng)作主持人，眾議員方樹強、蒙市議員饒影凡到場頒發獎狀表示支持，國會議員趙美心代表也頒發獎狀。僑界領袖張素久、馬樹榮等出席晚宴。

美國飛虎隊傳播協會主席虞清表示，當天的活動是為了紀念在抗戰中犧牲的英烈，而抗戰勝利是世界人民應該永遠記得的，這是中國抗戰也是世界的抗戰，是中國人民、美國人民以及世界人民的勝利。這也是中美合作的一個典範，是用鮮血鑄成的友誼。她表示在美國的華人身負傳承中美友誼的使命，希望中美兩國能世世代代友好下去。她祝福兩國友誼永存，並為英雄致敬。

美國飛虎隊研究院院長陳燦培看到當天前來參加晚宴共襄盛舉的有300多人，他表示非常高興大家都來慶祝抗戰勝利77週年，這麼多人來，說明很值得慶祝。他指出這裡面有許多老兵，甚至近百歲高齡也遠道而來參加晚宴。此外也有第一位當上美軍將軍的華裔軍官陳紹章，以及美軍將軍William Cohen。他表示中美同盟一起打仗的歷史值得紀念，希望這樣有意義的飛虎隊精神保存下來，希望中美友誼繼續下去。

中國駐洛杉磯領館僑務領事王琦也出席晚宴，表示中美在抗戰中的合作，譜寫了一曲友誼的戰歌，在生死考驗中結下深厚的情誼。而在反法西斯戰爭當中用生命和鮮血鑄就的這段深厚的友誼，有益於促進中美友好，實現中美兩個大國之間的相互尊重、和平共處和合作共贏，為推動構建人類命運共同體，為促進世界和平發展的穩定做出了貢獻。