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華女否認下毒 控丈夫設局爭監護權

記者丁曙／綜合報導
原告提供的監控錄影截圖稱，余月在廚房裡將清潔劑倒入丈夫的水杯。（KTLA）
原告提供的監控錄影截圖稱，余月在廚房裡將清潔劑倒入丈夫的水杯。（KTLA）

被控對丈夫下毒的華裔皮膚科醫師余月（Yue Emily Yu），11日透過辯護律師沃爾（David Wohl ）發表聲明，「強烈而明確地否認曾試圖毒害她的丈夫或其他任何人。」指丈夫設局意在孩子監護權。

余月的辯護律師沃爾透過電郵指出，「作為一名受人尊敬的醫生，余女士的目標一如既往地幫助人們，從不傷害他們。 因此，她還強烈否認她的丈夫聲稱，她在情感上、身體上或以任何其他方式虐待他和他們的孩子。事實上，如果有任何虐待行為發生，那都是她的丈夫陳先生（Dr. Jack Chen）下手針對余女士的」。

沃爾辯稱，陳先生的說法是「誹謗性的虛假指控」，他「試圖在余女士被捕後的第二天提起的離婚和監護案件中獲得好處」。

原告陳杰克（Jack Chen，譯音）提供給執法部門和主流媒體的家庭監控錄像截圖顯示，余月從一個紅色的大容器中倒出液體。據稱，余月將下水道清潔劑（drain cleaner）倒進了丈夫的水杯裡，然後他喝下去了。

但是，余月的律師沃爾駁斥說，這位母親認為她是被丈夫設計的，目的是讓他獲得對他們的兩個孩子的監護權。律師說，余月被指控用 Drano（下水道清潔劑）摻入檸檬水毒害丈夫，但她知道家裡有監控攝影機。

沃爾說，「她認為這是他長期以來的一個企圖，以某種方式設計她，以獲得獲得孩子監護權的優勢。同樣重要的是必須知道，在余月被捕後，她的丈夫立即提交了離婚文件和監護文件。顯然，他蓄謀已久。」

辯護律師沃爾（David Wohl ）強烈否認余月對丈夫下毒。（KTLA）
辯護律師沃爾（David Wohl ）強烈否認余月對丈夫下毒。（KTLA）

監獄紀錄顯示，余月在8月4日被捕，次日保釋出獄。

被控對丈夫下毒的華裔皮膚科醫師余月。（KTLA）。
被控對丈夫下毒的華裔皮膚科醫師余月。（KTLA）。

監獄 華裔 攝影

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