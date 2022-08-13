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華醫所居房價仍堅挺

記者張庭瑜／洛杉磯綜合報導
龜岩社區四面環山。（截至谷歌地圖）
龜岩社區四面環山。（截至谷歌地圖）

橙縣爾灣華裔女醫師余月（Yue ``Emily'' Yu，譯音）涉嫌毒害丈夫一案，據悉其丈夫已向法庭提出離婚及家暴禁制令申請，這對夫妻的感情看來已經走到末路。然而他們倆人共有兩處房產，均價值不菲，預料離婚官司中財產如何分配將有得打的。

據當地房產經紀指出，這對夫妻在爾灣擁有兩棟房產，分別位於龜岩（Turtle Rock）及拉古納阿爾圖拉（Laguna Altura ）社區，房價分別約250萬及160萬上下。所在社區的房產深受潛在買主喜愛，也是爾灣高級住宅區之一，不但四周環山，社區機能也相當不錯。 

然而，這不是龜岩社區第一起與華人相關的刑事案件，2016年8月24日該社區曾發生華裔母子命案。根據警方當時調查結果顯示，27歲的兒子邱瑞安（Ryan CJ Yau）對其母邱女士（Polly Chao Yau）下毒手後自縊，兩人被發現時均已死亡多時。不過當地房價絲毫不受影響，房產經紀表示，房市尤其是爾灣一帶的市場仍然很好，一些發生過兇殺案的房屋，在拍賣時也常出現搶拍，甚至是以高於出價的價格被買入。

爾灣 華裔 房價

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