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洛警涉性侵兒童 被控33罪

編譯組／綜合報導
洛縣警局警察艾塞克斯（Sean Essex），日前遭指控犯有30多項涉及兒童的性犯罪。（美聯社）
洛縣警局警察艾塞克斯（Sean Essex），日前遭指控犯有30多項涉及兒童的性犯罪。（美聯社）

CBS電視台報導，洛杉磯縣警局警察艾塞克斯（Sean Essex），日前遭指控犯有30多項涉及兒童的性犯罪。

大陪審團9日起訴艾塞克斯18項與兒童進行口交的罪名，12項對14歲以下兒童猥褻罪、兩項對14歲以下兒童發生性行為罪名，和一項與兒童色情相關罪名等共33項。這些指控包括一個2006年案件，該案先前被洛縣檢察長辦公室駁回。

洛縣檢察長賈斯康（George Gascon）說，「性侵兒童不僅剝奪他們清白，還會留下持久性精神創傷。這是我辦公室遇到最嚴重罪行之一，若犯罪是由受託人犯下，情況會更糟。」

艾塞克斯在出庭的第一天，對些罪行表示不認罪。若罪名成立，他將被判多項終身監禁。

在進行刑事和內部調查後，洛縣警局於2018年解僱艾塞克斯，然而公務委員會推翻該終止協議，命令洛縣警局恢復埃塞克斯職位。

洛縣警局於一分聲明中稱，「艾塞克斯並未反應洛縣警局價值觀，也未反應那些每天都自豪地為我們社區服務，敬業的執法人員價值觀。」

警局還表示，艾塞克斯將再次被解除職務。「洛縣警局希望所有人都能保持最高道德和專業標準。從事不當行為的成員，由其針對弱勢群體的刑事不當行為，將不被容忍，且會受到調查和全面起訴。」

洛縣 警察 性侵

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