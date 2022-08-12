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加州萬萬稅 卻也真救命

洛城新語

加州賦稅繁重，時常遭到詬病。不過這些稅金，卻也實實在在的，幫助著許多苦命人。「不是在加州，可能命早沒了」，是本報日前採訪三個華裔殘障人士時，從他們自己或親屬口中，不約而同說出的話。往後抱怨加州稅重之時，也應想到這些天涯淪落人。

家住南加州羅蘭岡的八旬奶奶侯昆生，與94歲的丈夫一起，照顧高位截癱的孫子20多年。侯昆生在接受採訪時，淚眼婆娑的表示，雖然都説加州稅重，但確實幫助到許多需要幫助的人；他的孫子邱澤文如果不是在美國加州，肯定不會有今天之生活與成就。邱澤文通過十多年的苦讀，目前在南加大攻讀博士學位，並致力於開發讓殘障人士生活更加便利的手機軟體。

除了改變殘障人士的命運，加州的高福利，對部分苦命人來説，是救命的希望。來自加州的32歲中國留學生楊甜甜，突然被診斷出腦癌；家境並不富裕的她，根本無力負擔天價醫療費。楊甜甜的父親就直言，如果不是在加州，女兒的命早就沒有了。

家住洛杉磯縣的余林琳，曾是一名高齡產婦，懷孕時胎兒被診斷出患有唐氏綜合症。她因爲宗教信仰拒絕墮胎，但生養一個唐氏寶寶的困難，普通人難以想像。不幸中的萬幸，她的寶寶出生在加州；多種政府福利的幫助下，他擁有私人護理師、音樂教師；還能夠去公立學校讀書，且常年累月的醫療開銷，幾乎不用操心。倘若他不是出生在加州，或許現在還要為生存奔波，根本不可能有如今的生活。

或許有讀者會説，上述三個例子，只是一葉障目，是高賦稅恰好用對地方的案例。還有更多高福利被濫用，養懶人的事件。例如新冠疫情期間的失業金詐領現象，數以億元計的失業金落入詐騙犯手中。不過無論是政府被騙，還是養了懶人；歸本溯源，都是審計出了問題；沒有把錢，給到真正有需要的人手中。

社會制度複雜，難免會出現漏洞，被別有用心之人所利用。不過正如美國的無罪推定法律原則，「寧可錯放一千，也不冤枉一個」；高福利或許可能被一千個人濫用，但也真正救到一個需要幫助的人；而倘若福利不再，雖然去除被一千個人濫用的機會，但也實打實的，抹殺掉真正需要幫助那一個人活下去的希望。

不過加州仍需要當心高稅收的適度問題，畢竟越來越多的知名企業，正在被繁雜的稅規逼離加州。史丹福大學的報告顯示，新冠疫情2020年初爆發之後，一年內就有64家知名公司離開加州；2021年，又有74家企業將總部搬離。他們的離開，對加州稅收無異於是沉重打擊。

加州政府往後的工作重點，不應該是再立名目增稅，而應著手於審計，琢磨如何把錢真正發到有需要的人手中。

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