我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台大論文抄襲 林智堅退選成定局 民進黨擬徵召鄭運鵬

CDC取消社交距離、隔離鬆綁 學者憂「防疫收不回來」

8月換照 升級全真駕照 等同身分證 明年可持照搭國內班機

記者丁曙／洛杉磯報導
今年8月到期的加州駕照可以更換全真駕照（REAL ID）。（DMV提供）
今年8月到期的加州駕照可以更換全真駕照（REAL ID）。（DMV提供）

加州汽車管理局（DMV）本周通知，有近50萬駕駛人8月份需要更新駕照，這是升級REAL ID（全真駕照）的最佳時機。全真駕照也是真實身分證，從2023年5月開始，持照人可憑全真駕照在美國境內乘坐飛機。

加州汽車管理局（DMV）局長高登（Steve Gordon）說，「如果您的駕照即將到期，可以同時給自己準備一份生日禮物，更新全真駕照身分證，有效期五年。從2023年5月開始，在美國境內搭乘飛機，乘客需要這樣一本真實身分證。」

想要升級全真駕照（REAL ID）的加州人，可以在線（Online）填寫申請並上傳所需文件，然後前往 DMV 辦公室完成申請手續並拍攝新照片，網站REALID.dmv.ca.gov。

更新全真駕照的加州人有資格在線申請。但是，在更新駕照期間要改變地址或個人狀況的加州人，需要親自去當地DMV辦公室現場作業。

高登提醒，「如果你需要一個真實的身分證就沒有理由等待。可以預約，只需幾分鐘即可在 DMV 辦公室完成該過程。」

根據DMV的紀錄，今年8月有47萬6000名加州人，在慶祝生日時需要更新駕照，這使得8月成為最受歡迎的駕照更新月。但11月需要更新駕照者最少，只有38萬1000人。

從2023年5月開始，美國國土安全部（Department of Homeland Security）將要求持有效護照或其他聯邦批准的文件、全真駕照或身分證，才能在美國境內登機，以及進入安全的聯邦設施和軍事基地。

更新全真駕照，大多數作業不需要申請者本人去DMV辦公室，而是鼓勵換照人「先上網試試」（Try Online First），使用在線服務和其他服務渠道完成交易，包括車輛登記更新。駕駛人還可以使用DMV網站上的服務建議，來了解完成DMV業務的選項。

駕照 DMV 加州

上一則

世說新聞╱南加爾灣華女毒夫 獨家披露不堪婚姻內幕

下一則

加州萬萬稅 卻也真救命

延伸閱讀

加州亞裔抗議因皮膚有類似猴痘症狀被趕下飛機

加州亞裔抗議因皮膚有類似猴痘症狀被趕下飛機
加州人上大學州府提供免費現金 這些人自動納入

加州人上大學州府提供免費現金 這些人自動納入
疑加州打工被騙…紐約華女跳樓 母泣訴要真相

疑加州打工被騙…紐約華女跳樓 母泣訴要真相
農曆春節放假 亞太裔領袖為加州社區學院學生倡議

農曆春節放假 亞太裔領袖為加州社區學院學生倡議
加州首席大法官 紐森提名古雷洛

加州首席大法官 紐森提名古雷洛
DC「蝙蝠女孩」取消發行 9000萬製作費全泡湯

DC「蝙蝠女孩」取消發行 9000萬製作費全泡湯

熱門新聞

遭遇搶劫的住宅門口，5日停著一輛警車。（記者張宏／攝影）

鑽石吧華人夫婦散步回家 三嫌持槍逼迫開保險箱

2022-08-06 21:06
華人房產經紀表示，每天都會收到五條以上詐騙信息，很多都稱要全現金買房。(記者邵敏／攝影)

現款買房行騙 華人房產經紀追詢金流才露餡

2022-08-05 02:20
Kathryn Pugh是林品心樓上的鄰居。（ABC）

不滿琴聲打擾 樓上白女開槍威脅樓下華女

2022-08-06 17:20
來自中國的32歲留學生甜甜，月前意外罹患惡疾。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱妙齡華女無徵兆染惡疾 全家數次想自殺

2022-08-09 21:38
楊家三口已安頓在觀音寺的後院，他們對眾人的相助感激不盡。（受訪者提供）

腦癌華女全家陷絕境「數度想輕生」 一篇報導絕處逢生

2022-08-10 13:30
洛杉磯溫莎山區重大車禍，司機高速闖紅燈釀六車相撞，在一團火球中衝入路旁加油站，釀6死8傷重大慘劇。（監控視頻）

洛縣溫莎區重大車禍 司機高速闖紅燈釀6死8傷

2022-08-05 14:15

超人氣

更多 >
疑加州打工被騙…紐約華女跳樓 母泣訴要真相

疑加州打工被騙…紐約華女跳樓 母泣訴要真相
蔣尚義：加入中芯國際是個錯誤 也是我做過的蠢事之一

蔣尚義：加入中芯國際是個錯誤 也是我做過的蠢事之一
裴洛西證實兒子隨行出訪 純陪同無關商業

裴洛西證實兒子隨行出訪 純陪同無關商業
世說新聞╱南加爾灣華女毒夫 獨家披露不堪婚姻內幕

世說新聞╱南加爾灣華女毒夫 獨家披露不堪婚姻內幕
裴洛西訪台前 傳習近平向拜登表達無意與美開戰

裴洛西訪台前 傳習近平向拜登表達無意與美開戰