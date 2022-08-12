海華饗宴 14合唱團8月20日獻唱

海華基金會11日舉辦記者會，會長彭美杏（前排右三）宣布將在20日舉辦南加州合唱團聯合演唱會。（記者張宏／攝影）

因疫情 停滯兩年的南加 州合唱團聯合演唱會，今年再度回歸，將於8月20日在洛杉磯 華僑文教中心舉辦第33屆聯合演唱會。屆時會有14個合唱團體齊聚一堂，演繹中外經典名曲，為南加觀眾帶來久違的視聽饗宴。

主辦方海華基金會11日舉辦記者會，會長彭美杏表示，經過兩年疫情，顧及大家的健康也停辦了兩屆，今年經過多個合唱團的決議，定在秋高氣爽的8月20日再度舉辦合唱團聯合演唱會。

回顧這35個年頭，海華聯誼會第一屆演唱會只有六個合唱團參與，還一度是海華文藝季的節目之一。如今海華文藝季已停辦，但海華聯合演唱會仍然是盛況如前。

同時成立海華基金會，開始可對外募款補助每年開銷。今年已得到洛杉磯縣縣政委員蘇麗絲（Hilda Solis），李惠瓊及方美嫦的贊助。

她說，他們不是合唱團比賽，是由各社區的合唱團，共同舉辦聯合演唱會，沒有裁判也不分名次，但是大家都很努力展現實力，唱出美好和諧的歌聲。今年因疫情關係報名團數減少，但仍有14個團報名。除了每年都參加的高水準團隊，包括愛之聲、華夏、華藝、悅聲、大專、夢之聲、樂音、吾風、瑞聲、洛聲以外，還有四團是第一次加入，包括洛杉磯男聲、聽竹女聲，美聲、台大。這幾個新團的表演，也令人拭目以待。

記者會現場各個合唱團代表躍躍欲試，紛紛表示在每周兩到三次的密集訓練，且選擇的曲目都很有難度之下，希望現場為大家帶來最好的表演狀態。今年曲目涵蓋古今中外名曲，家鄉名謠小調等。

僑教中心主任陳敏永也到場支持，他表示，希望南加民眾能積極參與，演唱會選擇曲目都膾炙人口，屆時會為大家帶來高水平的音樂表演和藝術饗宴。

活動時間是8月20日全天，地點是洛杉磯華僑文教中心（9443 Telstar Ave, El Monte, CA 91731），聽眾及團員需戴口罩進場及出示兩劑疫苗證明。