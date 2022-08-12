洛縣喘口氣 疫情降為中度風險

洛杉磯縣11日正式調降為社區感染中度風險區。（報系照片）

洛杉磯縣11日正式擺脫新冠病毒社區感染高風險的稱號，由聯邦疾病防治中心（CDC）調降為中度社區感染風險。洛縣 上周本來就有機會調降的，但是每10萬人新冠住院人數還在10.1人，本周終於降至9.9人，低於門檻10人。

雖然各種跡象顯示本波新冠高峰已經退散，正如加州 州府首席流行病學家潘靄（Erica Pan）所說，但是現有確診率仍高，加上秋冬之際的高峰，因此潘靄與洛縣公衛局長費若（Barbara Ferrer）等衛生官員依然希望民眾能戴口罩就戴，既能保護自己也能保護親友、同事。

同時，雖然新冠威力未來可能進一步衰退，但是專家警告，新冠的致死率還是比一般流感要高。在人類與新冠病毒共存的時代裡，新冠的年度死亡人數仍然可能高達10萬人，三倍於流感死亡人數。

回到這波新冠疫情 高峰，最關鍵的正面因素正是專門對付Omicron病株的疫苗9月下旬可望通過，並在10月開始施打，趕得及今年秋冬之交的高峰期。

洛縣疫情數據部分，10日前七天每日平均新增3900個案例，周降26%，等於每10萬人268例，低於7月最高峰的476例。住院人數為1098例，周降17%；ICU加護病房為125人，周降15%。死亡人數也開始降低，103死少於前周的122死。

洛杉磯的疫情趨緩，其實也是因為加州整體的情勢趨緩。8日前七天，加州每日平均新增確診1萬2750人，周減26%；等於每10萬人228例。CDC公布的社區感染風險也在改善，住在高風險區的加州人只有37%，比上周的74%明顯減少；本周雖然還有21個縣列在高風險區，但已經優於上周的28個了。

共計九縣脫離CDC社區感染高風險分類：洛杉磯、聖地牙哥、舊金山、蘇諾瑪（Sonoma）、帝王（Imperial）、沙特（Sutter）、雷克縣（Lake）、莫多克縣（Modoc）與卡拉韋拉斯（Calaveras）。但也有兩縣升級至高風險，聖塔芭芭拉與聖路易奧比斯波縣。

南加部分，橙縣與范杜拉縣仍在高風險區，河濱與聖伯納汀諾維持中級。北加與中谷人口密集區仍在高風險區，包括聖他克拉拉（Santa Clara）、阿拉米達（Alameda）、康曲柯士達（Contra Costa）、弗雷斯諾（Fresno）、聖馬刁（San Mateo）、聖荷昆（San Joaquin）、史丹斯勞（Stanislaus）、蘇拉諾（Solano）與蒙特瑞（Monterey）。

不過整體來說，加州情勢正在好轉，住院人數從7月底的4800多人，降到本周的4030人；加護病房患者也由571人降至484人。加州自新冠爆發以來共有9萬3000人病故，過去12個月為2萬9000人，加州每周的病故人數還在增加，8日前七天有304人離世，只是已經低於前兩年的夏季高峰。而且可以欣慰的一件事是，許多住院病人的主訴不是新冠，而是住院後才新冠確診。