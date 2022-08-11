感染猴痘？ 有早期症狀立即就醫

實驗室培養的受感染細胞（藍色）中發現的猴痘顆粒（紅色）。（國家過敏和傳染病研究所)

隨著猴痘 （monkeypox）病毒繼續在美國各地蔓延，衛生官員要求感染病毒的高風險人群保持警惕並接受檢測。據悉，在感染猴痘病毒的早期階段，症狀可能包括：發燒、頭痛、肌肉疼痛、背痛、淋巴結腫大、發冷、筋疲力盡、皮疹等。

聯邦疾病防治中心 （the Centers for Disease Control and Prevention，簡稱CDC ）表示，眾所周知，這種病毒會引起可能疼痛的腫塊和水泡，但並非每個人都會將這種視覺症狀作為第一個症狀。

病毒的體徵和症狀究竟是什麼？根據CDC的說法，猴痘就像天花的溫和病例，天花和猴痘症狀的主要區別在於，猴痘會導致淋巴結腫大，而天花不會。馬友診所(Mayo Clinic)解釋說，任何感染都會導致淋巴結腫大，它們遍布全身，從脖子到腋窩和腹股溝。

CDC表示，感染猴痘病毒幾天後，通常會開始出現皮疹。皮疹會從人們的面部或生殖器開始，然後擴散到身體其他部位，起初，它們可能看起來就像丘疹或水泡，並且這些腫塊可能會疼痛或發癢，皮疹的腫塊最終會結痂脫落。

但並非每個感染猴痘病毒的人，都會以相同的順序出現相同的症狀。 CDC解釋說：有時，人們在出疹前會出現類似流感的症狀；有些人首先發現皮疹，然後出現其他症狀；也有一些人只會出現皮疹現象。

此外，這些感染症狀通常在接觸病毒後三周內開始出現，疾病的整個周期通常持續兩至四個星期。民眾如果出現符合猴痘描述的無法解釋的皮疹，CDC 建議立即去看醫生，與此同時，避免與他人發生性關係或親密接觸。