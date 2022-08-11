猴痘疫情 專家憂3難題恐失控

舊金山已進入緊急狀態，應對不斷增加的猴痘病例與疫苗短缺。（美聯社）

美國的猴痘 病例正在指數增加，醫師擔心如果守不住第一道防線，猴痘將成為美國必須長期抗戰的流行病之一。但是對抗猴痘現有三大難題，一是確診困難，二是疫苗 不足，三是沒有療法。但是目前的個案顯示，猴痘只會在特定親密狀況下傳染，除非共用浴巾等等個人物品，一般像是馬桶座、游泳池或健身器材的傳染風險都不高。

Our World in Data資料顯示，全美在9日前七天內每日新增450個猴痘案例，叫兩周前增加一倍。洛杉磯縣9日累計683件病例，較十天前倍增，10日再增29例。加州10日累計1800起猴痘感染。舊金山 加大傳染病學專家陳子平（Peter Chin-Hong）強調，感染人數迅猛增加，只會讓防線愈來愈難守，如果連野生動物都被感染，那猴痘真的是在美國遍地開花了。

目前而言，僅有10%的猴痘患者嚴重到需要住院，雖然致死率不高，但是弄到需要住院的人往往已經非常痛苦煎熬，因為猴痘的痛非常人能想像，有些病患甚至得靠嗎啡才能入眠，走路、進食、喝水、如廁都是一場場挑戰。對抗猴痘現有三大難題：

・難以快速篩檢：因為猴痘的病毒不一定存在表皮上，也有可能出現在直腸、肛門或尿道內，因此陳子平說光靠刮表皮篩檢不見得能夠確定是否感染。而且潛伏期長，聯邦疾病防治中心（CDC）的推斷是三周，發病後持續兩到四周。此外，初期症狀很不明顯，看起來就是起了疹子，另有80%的人會發燒，但是一旦發作，就會由下體快速往上蔓延，侵襲胸腹、背部與頭部。

・疫苗短缺：聯邦目前的計畫是將Jynneos疫苗稀釋至五分之一濃度，並且將皮下注射改為皮間注射，但是連聯邦官員都說這辦法只能救急。白宮猴痘因應團隊副指揮官Demetre Daskalakis 9日指出，美國很快就會沒有猴痘疫苗了。舊金山加大的陳子平則說，疫苗才能阻斷感染鏈，沒有疫苗感染人數只會愈來愈多。

・猴痘目前無藥可醫：人類天花的藥Tpoxx雖然臨床上可以緩解猴痘病痛，但是用於治療猴痘還未經過CDC與聯邦食藥署（FDA）許可，因此目前就算要用，也要病人簽一堆文件。因此真的要取得治療猴痘的藥，還要等上一段時間。

猴痘也引起一些社會爭議。因為猴痘多半是透過性行為感染，特別是男男之間，比例高達98%至99%，因此有些時候可能被汙名化。但是潛藏的風險確實存在，因此同性伴侶間最好減少性生活，也不要在外隨意尋找對象，才能避免感染猴痘。

河濱縣公衛局長薩魯瓦塔里（Kim Saruwatari）指出，科齊拉谷（Coachella Valley）特別急需疫苗，因為棕櫚泉（Palm Springs）的國際性愛旅遊盛行，至少有11間性愛俱樂部，很可能成為當地的感染熱點。