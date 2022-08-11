亞裔被撞1死2傷 家屬籌款辦後事

日前有三名越南裔一家人在過馬路時，被衝破停車標誌的廂型車撞上，兩人重傷一人死亡，家人希望籌集善款以料理後事。 Go Fund Me頁面。（網頁截圖）

南巴沙迪那市日前有三名越南 裔一家人在過馬路時，被衝破停車標誌的一輛廂型車撞上，兩人重傷一人死亡。死者為了在最後時刻拯救他身患帕金森症的妻子而傷勢最重，最終死亡。家人日前開放籌款渠道，希望籌集善款以料理後事。

據南巴沙迪那市警方消息，7月27日晚間8時25分，警方回應了一起關於Marengo街和 Maple街交叉口重大交通事故的報警。警察趕到現場，發現一輛白色豐田 Sienna撞上了三名行人。

警方初步調查顯示，豐田車在進入與Maple街的交叉口時，正沿著Marengo街向北行駛，沒有看到有停車標誌，於是撞上正在穿過十字路口的三名成年行人，他們是一男兩女。三人均受重傷，被送往地區醫院治療，其中男子因傷勢過重死亡。

據Go Fund Me（gofundme.com/f/support-tams-family-after-a-senseless-tragedy）頁面信息，被撞傷的是一家越南裔居民。傷者之一的女兒Stephanie Miyata在頁面上表示，她的姑姑Connie Nguyen和叔叔Tam Nguyen，以及她的媽媽Hoa Le當天晚上出去散步。但當他們穿過住家附近的十字路口時，一輛廂型車衝出停車標誌，撞上了他們。

Hoa Le的股骨骨折，正在醫院接受手術 恢復。姑姑Connie在過去25年裡一直患有帕金森症，並且部分失明，但由於叔叔Tam當時竭盡全力將她從危險中推開，她活了下來，只是頭部受到割傷、瘀傷和挫傷。而叔叔Tam則被廂型車撞倒並碾了過去，他送醫後因受傷勢太重未能倖存。

Stephanie表示，一家人被摧毀並需要處理後事，任何認識叔叔Tam的人，都知道他一生都致力於成為姑姑Connie的唯一照顧者。由於Connie的行動能力和言語嚴重受限，Tam一直都以無限的愛、耐心和無私照顧她。他們也常常在附近散步或在南巴市騎著雙人自行車兜風。Tam是一個很快樂、慷慨，對所有人都很友好，總是願意幫助任何需要幫助的人。他最後的舉動也證明他是一個了不起的男人，以及他對妻子和家人的愛。

Stephanie希望好心人能在此困難時期幫助支持她的家人，籌集到的所有資金都將用於支付Tam Nguyen的葬禮費用，並為姑姑尋找一個全職照顧者，希望能確保她繼續獲得與叔叔致力於為她提供的相同的生活質量。部分捐款也將捐贈給研究基金會，例如帕金森基金會或阿茲海默症研究中心，因為叔叔一直虔誠地向他們捐款，以便為他的妻子找到治療方法。