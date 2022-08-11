我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

柏克萊加大今年新生3年來最少 僅1萬4600人

FBI突搜前總統家 司法部扛風險 川普也好不到哪去

亞裔被撞1死2傷 家屬籌款辦後事

記者李雪／南巴沙迪那市報導
日前有三名越南裔一家人在過馬路時，被衝破停車標誌的廂型車撞上，兩人重傷一人死亡，家人希望籌集善款以料理後事。 Go Fund Me頁面。（網頁截圖）
日前有三名越南裔一家人在過馬路時，被衝破停車標誌的廂型車撞上，兩人重傷一人死亡，家人希望籌集善款以料理後事。 Go Fund Me頁面。（網頁截圖）

南巴沙迪那市日前有三名越南裔一家人在過馬路時，被衝破停車標誌的一輛廂型車撞上，兩人重傷一人死亡。死者為了在最後時刻拯救他身患帕金森症的妻子而傷勢最重，最終死亡。家人日前開放籌款渠道，希望籌集善款以料理後事。

據南巴沙迪那市警方消息，7月27日晚間8時25分，警方回應了一起關於Marengo街和 Maple街交叉口重大交通事故的報警。警察趕到現場，發現一輛白色豐田Sienna撞上了三名行人。

警方初步調查顯示，豐田車在進入與Maple街的交叉口時，正沿著Marengo街向北行駛，沒有看到有停車標誌，於是撞上正在穿過十字路口的三名成年行人，他們是一男兩女。三人均受重傷，被送往地區醫院治療，其中男子因傷勢過重死亡。

據Go Fund Me（gofundme.com/f/support-tams-family-after-a-senseless-tragedy）頁面信息，被撞傷的是一家越南裔居民。傷者之一的女兒Stephanie Miyata在頁面上表示，她的姑姑Connie Nguyen和叔叔Tam Nguyen，以及她的媽媽Hoa Le當天晚上出去散步。但當他們穿過住家附近的十字路口時，一輛廂型車衝出停車標誌，撞上了他們。

Hoa Le的股骨骨折，正在醫院接受手術恢復。姑姑Connie在過去25年裡一直患有帕金森症，並且部分失明，但由於叔叔Tam當時竭盡全力將她從危險中推開，她活了下來，只是頭部受到割傷、瘀傷和挫傷。而叔叔Tam則被廂型車撞倒並碾了過去，他送醫後因受傷勢太重未能倖存。

Stephanie表示，一家人被摧毀並需要處理後事，任何認識叔叔Tam的人，都知道他一生都致力於成為姑姑Connie的唯一照顧者。由於Connie的行動能力和言語嚴重受限，Tam一直都以無限的愛、耐心和無私照顧她。他們也常常在附近散步或在南巴市騎著雙人自行車兜風。Tam是一個很快樂、慷慨，對所有人都很友好，總是願意幫助任何需要幫助的人。他最後的舉動也證明他是一個了不起的男人，以及他對妻子和家人的愛。

Stephanie希望好心人能在此困難時期幫助支持她的家人，籌集到的所有資金都將用於支付Tam Nguyen的葬禮費用，並為姑姑尋找一個全職照顧者，希望能確保她繼續獲得與叔叔致力於為她提供的相同的生活質量。部分捐款也將捐贈給研究基金會，例如帕金森基金會或阿茲海默症研究中心，因為叔叔一直虔誠地向他們捐款，以便為他的妻子找到治療方法。

越南 豐田 手術

上一則

好康報您知／海鷗超市（Galleria Food Wholesale Market）

下一則

豪宅屋主遇劫 開槍嚇跑歹徒

延伸閱讀

FBI突襲川普豪宅 麥卡錫要司法部給交代 川普趁機籌款

FBI突襲川普豪宅 麥卡錫要司法部給交代 川普趁機籌款
競選第六區市議員 麥德誠、馬宏尼籌款 不相上下

競選第六區市議員 麥德誠、馬宏尼籌款 不相上下
明星安海契酒駕衝屋重傷 受害屋主無恙 鄰居發起籌款重建

明星安海契酒駕衝屋重傷 受害屋主無恙 鄰居發起籌款重建

怨拜登冷落 民主黨金主希望2024換人選

怨拜登冷落 民主黨金主希望2024換人選
華人善終基金會慶25年 10月8日舉辦籌款晚會

華人善終基金會慶25年 10月8日舉辦籌款晚會
香港移民冒高溫 義跑為帕症籌款

香港移民冒高溫 義跑為帕症籌款

熱門新聞

遭遇搶劫的住宅門口，5日停著一輛警車。（記者張宏／攝影）

鑽石吧華人夫婦散步回家 三嫌持槍逼迫開保險箱

2022-08-06 21:06
華人房產經紀表示，每天都會收到五條以上詐騙信息，很多都稱要全現金買房。(記者邵敏／攝影)

現款買房行騙 華人房產經紀追詢金流才露餡

2022-08-05 02:20
侯昆生照顧高位截癱的孫子20多年。（記者王若然／攝影）

南加8旬華婦照顧癱孫20多年 語言不通屢遭歧視

2022-08-03 02:20
Kathryn Pugh是林品心樓上的鄰居。（ABC）

不滿琴聲打擾 樓上白女開槍威脅樓下華女

2022-08-06 17:20
8月2日晚，一名 81 歲的亞裔婦女被發現死在伍蘭岡的家中，屍首已燒焦。（KTLA5）

洛市81歲亞裔婦女被燒死在家中 屋內被洗劫一空

2022-08-03 15:52
來自中國的32歲留學生甜甜，月前意外罹患惡疾。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱妙齡華女無徵兆染惡疾 全家數次想自殺

2022-08-09 21:38

超人氣

更多 >
她渡假被搭訕 得知真相後尷尬婉拒 男卻說：我收了錢…

她渡假被搭訕 得知真相後尷尬婉拒 男卻說：我收了錢…
一元店這10項商品 花再少錢都不值得

一元店這10項商品 花再少錢都不值得
腦癌華女全家陷絕境「數度想輕生」 一篇報導絕處逢生

腦癌華女全家陷絕境「數度想輕生」 一篇報導絕處逢生
曼哈頓堵車費細節出爐：最低9元 最高要收23元

曼哈頓堵車費細節出爐：最低9元 最高要收23元
台海局勢緊張 路透：拜登政府重新思考調整關稅問題

台海局勢緊張 路透：拜登政府重新思考調整關稅問題