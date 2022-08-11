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加州首席大法官 紐森提名古雷洛

編譯組／綜合報導
大法官古雷洛10日獲提名為下任首席大法官。（取自加州法院網， www.courts.ca.gov）
大法官古雷洛10日獲提名為下任首席大法官。（取自加州法院網， www.courts.ca.gov）

加州州長紐森10日宣布，將提名大法官古雷洛（Patricia Guerrero）接任Tani Cantil-Sakauye所留下來的首席大法官。古雷洛2022年3月才就任加州大法官，她的接任意味著紐森對加州司法的導引，恐怕還會延續很久。加州大法官任期為12年，不過可以連任；古雷洛現年50歲，且又具拉美裔身分，紐森的提名意味深遠。

為了填補古雷洛的大法官遺缺，紐森同時提名阿拉米達縣高等法院法官Kelli Evans接任，組成六人的大法官（associate justice）。

古雷洛的任命除了必須通過州議會同意，還需經過選民在11月的大選中覆核。不過紐森對古雷洛的信心十足，強調她不僅以超群才智與淵博法律知識贏得各界尊重，更重要的是帝王谷（Imperial Valley）出身的她深知民間疾苦，勢必能為公正司法與公眾服務做出貢獻。紐森強調他相信，在古雷洛的領導下，加州人民的權益將能獲得充分的保障。

古雷洛的聲明則稱州長的發言「謬讚」了。她說，如果提名確認，她將繼續依照Tani Cantil-Sakauye開拓出來的道路前行，讓所有加州人都能使用應有的司法權益，並使司法體制更為公平。

加州 紐森 大法官

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