假釋犯殺蒙市警 艾市悲劇重演

遇害的蒙特利公園市26歲年輕警察Gardiel Solorio。（abc7電視台截圖）

涉嫌8日在唐尼一家健身 中心停車場，槍殺蒙特利公園 市警察 局一名警員的兩名兇嫌，10日已經落網；該名警員是試圖搶劫的受害人。洛杉磯縣檢察長賈斯康10日在記者會上表示，檢方將對其中的成年人嫌犯尋求終身監禁不得假釋的刑度。據洛杉磯時報報導，賈斯康雖然反對死刑，但也很少對重罪犯尋求終身監禁不得假釋的刑度。

另一方面，據消息來源指出，兩名嫌犯是賈斯康提前釋放的慣犯，形同艾爾蒙地殺警案重演，因為該案嫌犯也是在賈斯康的政策下被提前釋放。

20歲的Carlos Delcid和另一名17歲少年兇嫌，9日晚和10日分別被捕，警方初步調查顯示，兩嫌涉嫌8日在唐尼市雷克伍得大道（Lakewood Boulevard） 12000號街區一個健身中心停車上的槍殺案。

8日下午3點45分左右， 下班的蒙特利公園市26歲年輕警察正坐在案發現場，唐尼市一家LA Fitness健身中心所在的停車場內自己的汽車裡，Delcid走近他並試圖行搶。健身中心的安全錄像顯示，Solorio試圖開車逃跑時，他的汽車倒退並撞上邊上一輛停著的麵包車。

Delcid乘勢追上來，近距離朝Solorio連開五槍。槍手隨後乘坐一輛由一名17歲的少年駕駛的汽車逃離現場。

當現場目擊者報警，警車和救護車到達現場時，Solorio已因失血過多，宣布死亡。

洛杉磯縣地檢署10日向兇嫌Carlos Delcid提出一項謀殺罪（murder） 、一項搶劫未遂罪（attempted robbery）和持有槍枝重罪（possession of a firearm by a felon），以及將加強刑度的特殊環境。法庭資料顯示，他案發時正因偷竊和家暴獲得正式緩刑，也就是他必須要遵守藥物測試等條件，並定期向緩刑官報到。

17歲的兇嫌預計會被起訴，但他涉及的罪名將在少年法院起訴，目前起訴罪名尚未公布。

從小在貝爾花園市（Bellflower）長大的Solorio，是蒙特利公園市的新警員，才加入蒙特利公園市警察局近一個月，7月才從洛縣警局培訓學院畢業。沒想到警察生涯剛剛開始，就被槍手畫上了休止符。

據消息來源指出，涉嫌8日槍殺蒙特利公園市警察Solorio的槍手，曾在2022年2月9日被判一級入室搶劫罪（First Degree Residential Burglary with person present）、持致命武器傷害他人等多項重罪成立；今年3月，他對一項家庭暴力重罪認罪。但儘管罪惡昭彰，他被判入獄180天，但服刑三個多月就提前釋放。釋放沒幾天，就涉嫌向警察開槍。

儘管8日的槍案受害警察是在下班期間慘遭槍殺，且警方目前不認為兇手是在明知受害人是警察的情況下殺人，但兇嫌的情況有如今年6月艾爾蒙地兩名警察遭提前出獄的犯人槍殺的翻版。警方正在對本案進一步調查當中。

Solorio在歹徒的槍口下與家人天人永隔，身後留下了他的母親、父親、兄弟、姐妹和未婚妻。