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小飛機公路迫降 撞卡車無傷亡

記者丁曙／綜合報導
小飛機在河濱縣內91公路迫降起火。（KTLA視頻）
小飛機在河濱縣內91公路迫降起火。（KTLA視頻）

一架小型飛機9日下午在南加州河濱縣（Riverside County） 91號高速公路上墜毀起火，並撞上一輛載有三人的卡車。令人難以置信的是，飛行員、卡車司機和乘客們都沒有受傷。

據加州公路巡警局（California Highway Patrol，CHP）消息，飛機迫降發生在9日下午12時31分，地點在林肯大道（Lincoln Avenue）附近的高速公路東行車道上。據現場拍攝的戲劇性視頻顯示，這輛單引擎派珀切諾基（Piper Cherokee）從天而降，在高速公路上硬著陸，然後滑向路邊的隔音牆，留下了燃燒的燃料痕跡。

科洛那市（Corona）消防車迅速抵達現場，使用水管和化學滅火劑澆熄熊熊燃燒的大火，使飛機殘骸免於爆炸。

CHP 隊長米勒（Levi Miller）說，飛行員聲稱在他們最終下降到科洛那市機場時，可能遇到了發動機故障。飛機還撞上了一輛載有三人的卡車，還好都安然無恙。他慶幸的說：「我們今天非常幸運，交通暢通，飛行員似乎做了一些很好的著陸導航，避免了可能發生的非常糟糕的悲劇。」

飛行員 Andrew Cho 描述了他的單引擎飛機失去動力後，他決定在高速公路上行駛的汽車之間停下來。Cho 說，硬著陸的「感覺就像是一個堅硬的撞擊很難描述。當飛機完全失速並墜地時，我們在空中四到五呎。」

飛行員將成功迫降歸功於他的訓練，Cho說，迫降時「你做正確的事。只要你不驚慌，你就會得到最好的結果。」

事件發生後，91號高速公路的東行車道被關閉了幾個小時，當局對事故進行調查並清除了殘骸。聯邦航空管理局正在處理調查，預計將很快與 Cho 約談。

https://youtu.be/OY9sY6xYRsA

科洛那消防局在91公路上撲滅起火的小飛機。（Corona Fire）
科洛那消防局在91公路上撲滅起火的小飛機。（Corona Fire）

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