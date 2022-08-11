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科比遺照侵權訴訟案開庭 遺孀斥警散播照片

洛杉磯訊
科比布萊恩和他13歲的女兒吉安娜因直升機墜毀身亡。（KTLA 5截圖）
科比布萊恩和他13歲的女兒吉安娜因直升機墜毀身亡。（KTLA 5截圖）

距離NBA傳奇巨星科比布萊恩（Kobe Bryant）直升機墜毀身亡已經過去兩年多。人們一直在悼念這位留給大家無數記憶的偉大巨星，但是在這起事件中，他的遺孀凡妮莎布萊恩（Vanessa Bryant）表示，在事故現場科比的一些遺照被流傳開，這些照片永遠不應該被看到，她正在提告要求數百萬元賠償。

周三，凡妮莎對對洛縣警局和消防局（Los Angeles County sheriff's and fire departments）侵犯隱私的審理在洛杉磯地方法院開庭，該法院距離科比在湖人隊（the Lakers）打了大部分職業生涯的地方只有一英里多。

凡妮莎聲稱，執法人員拍攝這些照片並非出於調查目的，而是與對墜機現場的消防員分享。該訴訟稱，一名警官的副手向酒吧顧客展示了這些照片，一名消防員向未執勤的同事展示了照片。

訴訟稱，「一想到警官、消防隊員和公眾對她已故丈夫和孩子拍攝的無端照片，布萊恩特夫人就感到不舒服」，「她害怕有一天她或她的孩子會在網上看到他們所愛的人的可怕照片。」

科比布萊恩和他13歲的女兒吉安娜，以及其他家長和球員，當時正飛往參加女子籃球錦標賽時，他們的包機直升機在大霧中墜毀在洛杉磯以西的卡拉巴薩斯山（Calabasas hills）上。聯邦安全官員將事故歸咎於飛行員失誤；凡妮莎還提告了直升機租賃公司和已故飛行員的遺產。

洛縣辯稱，凡妮莎因科比的死亡而遭受情緒困擾，而不是照片，這些照片被洛縣警局局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）下令刪除。他們說，這些照片從未在媒體、互聯網上或以其他方式公開傳播過，訴訟只是推測她可能遭受的傷害。

墜機事件引發的一項法律規定，急救人員在事故或犯罪現場未經授權拍攝死者照片是犯罪行為。

洛縣已經同意支付250萬元來解決由兩個家庭提起的類似案件，該家庭的親屬在2020年1月26日的墜機中喪生。凡妮莎沒有解決掉她的案子，表明她正在尋求更多。

當洛縣要求對凡妮莎進行精神評估以確定她是否因這些照片遭受情緒困擾時，她的律師批評了「焦土政策（scorched-earth discovery tactics）」，以迫使她和其他受害者家屬放棄訴訟。

洛縣回應說，他們對科比的損失表示同情，並將她的案子斥為「搶錢（Money grab）」。

洛縣 墜機 洛杉磯

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