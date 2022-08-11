新希望講座 助老人創生活第二春

新希望華人互助協會創會會長趙韻梅。（記者張庭瑜／攝影）

成立於2018年的新希望華人 互助協會，將於８月14日（周日）下午2時，在洛杉磯僑教中心舉辦新希望生活文化講座，將廣邀專家分享經驗，分別由財務規畫、生活規畫、生活醫療保健及介紹台灣文化等主題來分享。活動免費對外開放，歡迎有興趣的民眾聯絡趙韻梅：626-456-1238，或理事曲興華：626-251-3393。

新生活文化講座將邀請資深會計師及財務保險規畫師汪光中、福興日間保健中心董事長李清瑜和張芯芯博士主講。活動總召集人趙韻梅表示，她擔任僑務委員以來，發現許多僑胞都為身體疾病、照顧長者、及財務規畫所苦惱，或因退休生活並無太多規畫逐漸意志消沈、失去生活動力，讓她有感而發，因而發起此次活動。

汪光中將主講反向貸款 解決房貸的問題，信託以及財務規畫，讓觀眾了解方法和重要性；李清瑜與團隊成員將分享如何規畫生活，讓年長者生活過的更加充實；張芯芯博士將分享照顧失智 家人方式，及如何找到醫療資訊捷徑，以減低沈重壓力；講座壓軸則將講述常人發現不到的台灣傳統文化之美。

趙韻梅也分享最近兩位摯友不幸患上老人失智症，時常做出一些超出常規的事情，讓親友束手無策又心痛不捨，因而發起這次文化講座，幫助有需要幫助的人。

趙韻梅指出，新希望華人互助協會成立近四年，時常造訪垂死之家、老人院等場所廣做慈善，雖然中間曾因疫情一度停擺，但在社會逐漸重拾昔日熱鬧光景之下，團員們也紛紛提出活動計畫，希望可以幫助更多需要的民眾。這次講座活動也恰逢僑務委員會成立90周年慶，才開放給廣大民眾參加，並試試活動水溫。當天活動備有茶點招待，洛僑地址：9443 Telstar Avenue, El Monte, CA 91731。