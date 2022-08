韓團BLACKPINK世界巡演 11/19洛城開唱

南韓人氣四人女團BLACKPINK將從10月開始開啟世界巡演,11月19日在洛杉磯開唱。(BLACKPINK官方)

南韓人氣四人女團BLACKPINK在兩年之後,將帶著新專輯回歸,這對許多韓迷無疑是爆炸性消息。BLACKPINK還宣布,8月19日推出全新歌曲《Pink Venom》,9月會發行新專輯,並將於10月舉行世界巡迴演唱會。BLACKPINK 的「BORN PINK 世界巡迴演唱會」將於10月15日至16日在韓國首爾拉開序幕,之後將在10月25日開啟北美巡演,首站是德州 達拉斯(Dallas),隨後在休士頓(Houston)和亞特蘭大 (Atlanta)。最後一場北美演出將於 11月19日在洛杉磯 舉行。

這是繼2018年BLACKPINK Arena tour 和 2018-2020 In Your Arena World Tour之後的第三次巡迴演唱會。此前在2019年,BLACKPINK 在南加印地奧市(Indio)科切拉音樂節(Coachella Valley Music and Arts Festival)帶來精彩演出,成為首個登上 Coachella 的韓國女團。幾個月後,這個人氣女團在洛杉磯英格伍( Inglewood )的多功能室內競技場Kia Forum的表演驚艷全場。

BLACKPINK演唱會門票目前尚未上市預售,場地細節仍有待公布。觀眾可以透過 Ticketmaster 查看最新購票信息。