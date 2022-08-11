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韓團BLACKPINK世界巡演 11/19洛城開唱

洛杉磯訊
南韓人氣四人女團BLACKPINK將從10月開始開啟世界巡演，11月19日在洛杉磯開唱。（BLACKPINK官方）
南韓人氣四人女團BLACKPINK將從10月開始開啟世界巡演，11月19日在洛杉磯開唱。（BLACKPINK官方）

南韓人氣四人女團BLACKPINK在兩年之後，將帶著新專輯回歸，這對許多韓迷無疑是爆炸性消息。BLACKPINK還宣布，8月19日推出全新歌曲《Pink Venom》，9月會發行新專輯，並將於10月舉行世界巡迴演唱會。BLACKPINK 的「BORN PINK 世界巡迴演唱會」將於10月15日至16日在韓國首爾拉開序幕，之後將在10月25日開啟北美巡演，首站是德州達拉斯（Dallas），隨後在休士頓（Houston）和亞特蘭大（Atlanta）。最後一場北美演出將於 11月19日在洛杉磯舉行。

這是繼2018年BLACKPINK Arena tour 和 2018-2020 In Your Arena World Tour之後的第三次巡迴演唱會。此前在2019年，BLACKPINK 在南加印地奧市（Indio）科切拉音樂節（Coachella Valley Music and Arts Festival）帶來精彩演出，成為首個登上 Coachella 的韓國女團。幾個月後，這個人氣女團在洛杉磯英格伍( Inglewood )的多功能室內競技場Kia Forum的表演驚艷全場。

BLACKPINK演唱會門票目前尚未上市預售，場地細節仍有待公布。觀眾可以透過 Ticketmaster 查看最新購票信息。

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