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大華超市台灣美食節 周末登場

本報訊
預計在南加和亞利桑納兩州，持續舉行三周的大華超市「2022台灣夜市美食節」，將於8月12日（周五）開始至9月1日。（大華超市提供）
預計在南加和亞利桑納兩州，持續舉行三周的大華超市「2022台灣夜市美食節」，將於8月12日（周五）開始至9月1日。（大華超市提供）

預計在南加和亞利桑納兩州，持續舉行三周的大華超市「2022台灣夜市美食節」，將於8月12日（周五）開始至9月1日，以美食夜市形式登場，數十種台灣美食免費試吃和優惠及抽獎，熱鬧可期。8月13、14日兩天，大華超市將在南加州羅蘭岡和聖蓋博分店，舉辦數十種台灣食品免費試吃活動，各式互動小遊戲，期望讓民眾在美食天堂找回童年最簡單的快樂。

台灣夜市美食以其便宜又大碗的特色令老饕們欲罷不能。今年大華超市聯合台灣國際貿易協會和台灣經濟部國際貿易局，在南加州及亞利桑納州的八家分店舉行台灣夜市美食節，包括聖地牙哥Clairemont Mesa、聖蓋博、爾灣、Culver、羅蘭岡、阿凱迪亞、范奈斯、奇諾岡、及亞利桑納州的Chandler分店，在此期間將展現各式台灣特色美食，也將同時推出產品促銷活動，讓民眾體驗超值折扣的台灣味道。

今年的大華台灣美食節除了有豐富多彩的台灣美食以外，還有店內獎品兌換與抽獎活動。活動期間，在指定的八家分店消費活動促銷商品滿88元，憑購物收據至服務台，即可換領大華台灣美食節獨家定製環保購物袋（贈品數量有限送完即止）。另外，只要關注99大華Instagram，發布一張活動專區圖片與購買的促銷商品圖片，tag @99ranchmarket並標註兩位朋友，即可參加抽獎活動！一等獎，二等獎、三等獎將會分別獲得200、100、50元禮品卡與活動禮品；另外還會選出七名參與獎，分別發給10元禮卡。

美食 南加 加州

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