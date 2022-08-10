山宛然客家布袋戲巡演 驚艷加州

南加州台灣客家聯合會與山宛然劇團合影。（記者張庭瑜／攝影）

山宛然客家布袋戲劇團，8月8日於洛杉磯 台灣會館進行美國巡演的第一站，許多客家鄉親紛紛到場捧場，劇團並與鄉親分享如何將布袋戲與客家文化進行結合的甘與苦。

山宛然劇團於洛杉磯展開行程第一站，原訂週一休館的台灣會館，為了全台數一數二的客家布袋戲劇團特別開放場地，並與南加州 台灣客家聯合會及台灣書院聯合協辦。當天除了台灣會館董事長陳柏宇、駐洛杉磯台北經濟文化辦事處黃敏境處長到場支持之外，更有許多民眾到場欣賞表演，有些民眾甚至遠從橙縣開車前來。

山宛然劇團適逢今年成立20週年，在疫情 逐漸緩和下，首度至美國展開布袋戲巡演，將客家文化拓展至國外，促進台美文化交流，別具意義。並已於7日和9日在聖地牙哥巴博亞公園（Balboa Park）的The Marie Hitchcock Puppet Theater劇院進行工作坊，邀請親子共同體驗臺灣布袋戲特殊性，與當地文教機構與藝文人士，學者，學生及家長互動，現場演出「大鬧水晶宮」，展現布袋戲偶的生，旦，淨，末，丑等角色的基礎動作，並融入臺灣本土文化裡的客家人的特質、戲劇、音樂等，以生動活潑的布袋戲表演，推廣臺灣客家文化，也能讓非客家族群認識客家文化的豐富多元性。

黃敏境表示，黃武山團長及他的隊員都頗具深厚的藝術及學術基礎，更在吸取經驗的同時，把二者展現在對台灣本土文化裡非常重要的布袋戲演出上，希望他們能把這麼傑出的創造力及創新做法，吸引年輕人讓本土文化結合現代藝術文化繼續傳承下去。

山宛然劇團團長黃武山表示，當初學習布袋戲時，師父便勸誡他以客家人的身份以客家話演出，並將文化傳承下去，他也希望能將布袋戲傳承，讓年輕一輩了解傳統文化。

許多民眾更是於表演後的問答時間紛紛上前提問，黃武山及團員也一一為民眾解惑布袋戲所用的樂器、操縱布偶手法及操縱時的困難點等。