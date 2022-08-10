我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華府智庫兵推台海戰爭：台取勝代價沉重 美損數百戰機

廖偉民愛走路 雅號「逛仙」

記者啟鉻／奇諾岡報導
年屆八旬廖偉民雅號「逛仙」。（受訪人提供）
年屆八旬廖偉民雅號「逛仙」。（受訪人提供）

奇諾岡華協創辦人廖偉民年屆八旬，思維敏捷身體健康，喜歡健行，友人送他雅號「逛仙」。他說，在奇諾岡居住20餘年，幾乎走遍社區各個主要地方，瞭解市情、民情。他喜歡旅行，在美國國內探訪友人、觀光景點，也去過國外，到訪中國及其它國家和地區。他說，旅行中喜歡健行，邊觀光邊思考，時常接觸新人新事充滿人生樂趣。

提起「逛仙」來歷，廖偉民說，他從小家裡不是很富裕，所以養成到哪裡都喜歡步行的習慣。他笑說「當時是生活所迫，現在稱為健行。」早年經常步行，對身體健康帶來好處。他小時曾在香港生活，在九龍城寨（也稱九龍寨城）居住。這裡是香港人口最稠密的地方，是弱勢居民所在地。他從小喜歡玩，為了到香港一些好玩的地方，他與小夥伴們一直步行到過清水灣，當時年紀小，沒有力氣，步行最快需要兩個小時左右。也步行去過鑽石山、獅子山，去看過望夫石。

後來在台灣大學就讀時，也喜歡逛台灣的著名景點，有時借用同學腳踏車去各個景區，比如烏來。一次騎腳踏車到烏來，中途車鍊子斷了，不得不推車走了很長時間才返回。他說，步行需要慢慢走，所以到了一個地方，可以說是深度遊，能夠深度體會一個地方的風土民情、社會真實情形。比如了解社區情況，就不是走馬觀花，淺嘗則止。

廖偉民回憶30多年前，首次探訪中國北京，在那裡參與一個國際會議。他說，開完會後，實在不喜歡接待方請他乘坐小轎車，還派人陪送。他回到了賓館，迫不及待地獨自背上雙肩包，在北京市區逛了起來。多數時間是步行，從人民大學步行到北京天壇。累了就乘坐公交車。他遊遍了北京的大街小巷，觀察居民生活，品嚐美味小吃，遊覽故宮、北海公園等著名景點。

廖偉民說自己祖籍廣東，在中國四川出生，隨父母輾轉到過北京、天津、上海、香港，後來到台灣讀大學，移民美國從餐館雜工做起，進入大學深造，靠自己努力在社區學院教書、成功創辦企業、投資地產。每一步都是紮紮實實、勤奮積累的結果。

北京 香港 觀光

上一則

阿罕布拉市2年2起仇恨事件 均在校園內

下一則

曾有13次交通事故 高速闖紅燈肇事女 被控6謀殺罪

延伸閱讀

3名中國晶片業高層被查 北京不滿巨額投資未見成效

3名中國晶片業高層被查 北京不滿巨額投資未見成效
香港百年老店蓮香樓熄燈 剩上環蓮香居續經營

香港百年老店蓮香樓熄燈 剩上環蓮香居續經營
跨黨派議員促Fed加速研究數位美元 與北京競爭

跨黨派議員促Fed加速研究數位美元 與北京競爭
國史館PO中華民國已由北京繼承惹議 朝野齊轟

國史館PO中華民國已由北京繼承惹議 朝野齊轟
劉兆佳：香港基本法 2047年後將修訂

劉兆佳：香港基本法 2047年後將修訂
彭博：北京計畫用裴洛西訪台機會 打造台海「新常態」

彭博：北京計畫用裴洛西訪台機會 打造台海「新常態」

熱門新聞

遭遇搶劫的住宅門口，5日停著一輛警車。（記者張宏／攝影）

鑽石吧華人夫婦散步回家 三嫌持槍逼迫開保險箱

2022-08-06 21:06
華人房產經紀表示，每天都會收到五條以上詐騙信息，很多都稱要全現金買房。(記者邵敏／攝影)

現款買房行騙 華人房產經紀追詢金流才露餡

2022-08-05 02:20
侯昆生照顧高位截癱的孫子20多年。（記者王若然／攝影）

南加8旬華婦照顧癱孫20多年 語言不通屢遭歧視

2022-08-03 02:20
黑夜中，浣熊亮閃閃的眼睛看上去像是狼群，著實嚇人。（受訪者提供）

洛縣華人家出現一家神秘動物 被水噴撕爛帳篷報復

2022-08-02 21:54
8月2日晚，一名 81 歲的亞裔婦女被發現死在伍蘭岡的家中，屍首已燒焦。（KTLA5）

洛市81歲亞裔婦女被燒死在家中 屋內被洗劫一空

2022-08-03 15:52
Kathryn Pugh是林品心樓上的鄰居。（ABC）

不滿琴聲打擾 樓上白女開槍威脅樓下華女

2022-08-06 17:20

超人氣

更多 >
調查：退休存款多少才夠 大家都說要有這個數字

調查：退休存款多少才夠 大家都說要有這個數字
好市多這10項改變 哪些會影響你的購物權益

好市多這10項改變 哪些會影響你的購物權益
紐約法拉盛亞洲大廈 32歲華女16樓跳下身亡

紐約法拉盛亞洲大廈 32歲華女16樓跳下身亡
解放軍演敏感時刻...國民黨副主席率團訪中 行程曝光

解放軍演敏感時刻...國民黨副主席率團訪中 行程曝光
川普寓所被FBI搜索 死對頭裴洛西說話了

川普寓所被FBI搜索 死對頭裴洛西說話了