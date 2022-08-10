廖偉民愛走路 雅號「逛仙」

年屆八旬廖偉民雅號「逛仙」。（受訪人提供）

奇諾岡華協創辦人廖偉民年屆八旬，思維敏捷身體健康，喜歡健行，友人送他雅號「逛仙」。他說，在奇諾岡居住20餘年，幾乎走遍社區各個主要地方，瞭解市情、民情。他喜歡旅行，在美國國內探訪友人、觀光 景點，也去過國外，到訪中國及其它國家和地區。他說，旅行中喜歡健行，邊觀光邊思考，時常接觸新人新事充滿人生樂趣。

提起「逛仙」來歷，廖偉民說，他從小家裡不是很富裕，所以養成到哪裡都喜歡步行的習慣。他笑說「當時是生活所迫，現在稱為健行。」早年經常步行，對身體健康帶來好處。他小時曾在香港 生活，在九龍城寨（也稱九龍寨城）居住。這裡是香港人口最稠密的地方，是弱勢居民所在地。他從小喜歡玩，為了到香港一些好玩的地方，他與小夥伴們一直步行到過清水灣，當時年紀小，沒有力氣，步行最快需要兩個小時左右。也步行去過鑽石山、獅子山，去看過望夫石。

後來在台灣大學就讀時，也喜歡逛台灣的著名景點，有時借用同學腳踏車去各個景區，比如烏來。一次騎腳踏車到烏來，中途車鍊子斷了，不得不推車走了很長時間才返回。他說，步行需要慢慢走，所以到了一個地方，可以說是深度遊，能夠深度體會一個地方的風土民情、社會真實情形。比如了解社區情況，就不是走馬觀花，淺嘗則止。

廖偉民回憶30多年前，首次探訪中國北京 ，在那裡參與一個國際會議。他說，開完會後，實在不喜歡接待方請他乘坐小轎車，還派人陪送。他回到了賓館，迫不及待地獨自背上雙肩包，在北京市區逛了起來。多數時間是步行，從人民大學步行到北京天壇。累了就乘坐公交車。他遊遍了北京的大街小巷，觀察居民生活，品嚐美味小吃，遊覽故宮、北海公園等著名景點。

廖偉民說自己祖籍廣東，在中國四川出生，隨父母輾轉到過北京、天津、上海、香港，後來到台灣讀大學，移民美國從餐館雜工做起，進入大學深造，靠自己努力在社區學院教書、成功創辦企業、投資地產。每一步都是紮紮實實、勤奮積累的結果。