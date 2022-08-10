跪在囚犯頭上3分鐘 洛縣警遭調查有否執法不當

洛縣地檢署正召集一個刑事大陪審團，調查洛縣警務人員強森（Douglas Johnson）跪在一名戴著手銬囚犯頭上三分鐘，是否有執法不當之嫌。（監控影片）

洛杉磯 時報報導，洛杉磯縣地檢署正召集一個刑事大陪審團，調查洛縣 警務人員強森（Douglas Johnson），跪在一名戴著手銬囚犯頭上三分鐘，是否有執法不當之嫌。

消息人士稱，相關單位已發出幾份傳票，命令治安官員從本周晚些時起出庭作證，檢察官 也正尋求與治安高管溝通。

這起事件發生於2021年3月10日上午聖費南度法院，警務人員當時要求兩名囚犯保持安靜，並準備於出庭前對他們進行搜查。強森命令其中一名囚犯艾斯卡蘭特（Enzo Escalante）停下來面朝牆壁。

根據洛杉磯時報獲得的監控影片，艾斯卡蘭特轉身多次毆打強森的臉，強森隨即和其他警員將艾斯卡蘭特推倒在地，面朝下。他被戴上手銬後，強森將膝蓋放到艾斯卡蘭特頭上三分鐘。

洛縣警局維拉紐瓦（Alex Villanueva）稱，事發八個月後，他首次得知此案，並立即下令進行該警員是否有過度使用武力的刑事調查。然而，維拉紐瓦前高級顧問之一利蒙（Robin Limon）在一項法律訴訟中稱，事發後第五天，他就將該事件影片拿給維拉紐瓦，與他一起看影片。

目前尚不知檢察官是否尋求大陪審團起訴。擔任刑事辯護律師的前檢察官傑克遜（Alan Jackson）說，檢察官可能會選擇使用大陪審團來測試證據，這是檢方用來調查犯罪或涉嫌犯罪可疑情況的一種工具，「大陪審團可能提出意見，也可提出指控。」