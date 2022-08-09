中秋佳節熱鬧逛 天普市「嗨中秋」9月10日登場

每年中秋節活動現場人潮洶湧（本報資料照片）

一年一度的中秋佳節即將來臨，屆時南加州的老少賓朋在哪能找到好吃、好玩又好逛的園遊活動？9月10日、11日兩天，由洛杉磯 世界日報和天普 市（Temple City）市府聯合舉辦的「嗨中秋」園遊嘉年華即將熱鬧登場。現場三大主題專區好玩又好逛，新疆烤串、日式燒鳥、台式奶茶......世界各地風味美食 薈萃，武術、舞蹈、寵物表演精彩紛呈，兩天周末為您的舉家同遊提供最佳出行選擇，讓您今年的中秋佳節充滿驚喜和歡樂。

三大主題專區

「創意彩繪燈籠區」

燈籠表達喜慶又象征團圓，兩天的活動，夜幕降臨現場不僅有燈籠組成的炫耀「星海」，為讓小朋友也切身感受中華文化的魅力，創意彩繪燈籠區讓小朋友們可以親手在燈籠彩繪，盡情發揮想像力，家長也可和孩子共同創作，感受暖意濃濃的親子時光。

現場「創意彩繪燈籠區」親子同樂（本報資料照片） 現場「創意彩繪燈籠區」親子同樂（本報資料照片）

「生活佳品特賣區」

小吃零嘴、糖果餅乾、各類乾貨，特賣區好吃的即食商品琳瑯滿目，舉凡生活上需用的食衣住行育樂等方面也都有銷售、一應俱全，配上中秋節才有的大特價，讓每一位來賓都能滿載而歸。

「趣味拍照打卡區」

「嫦娥奔月」、「玉兔搗藥」......特色的背景墻配上搞怪的你，將月圓佳節的捧腹效果拉滿。無論您是情侶同遊還是親友同行，都應該用照片記錄下這難忘的歡樂時光，待到日後重溫無疑也是一段美好回憶。

中秋節是亞太裔移民重要節慶，9月10日、11日天普市「嗨中秋」嘉年華邀您一起賞月、逛集市（本報資料照片）

精彩舞台節目

傳統舞龍舞獅、少林功夫、模特表演、Hiphop街舞秀、寵物表演、土風舞、肚皮舞、國標舞。兩天活動期間整點節目不間斷！由在美高校學生舉辦的「音你而起」校際歌唱比賽，日前圓滿落幕，屆時五位實力派優勝歌手也將攜作品在「嗨中秋」現場與民眾分享，讓來賓感受青春的律動。

現場舞龍表演（本報資料照片）

中西美食攤好口福

包括熱門應景各種經典烤串、海鮮炭燒、泰國椰汁糯米飯、台灣香腸、現烤雞蛋糕、螺旋馬鈴薯、糖炒栗子、臭豆腐、大腸麵線、現煎蘿蔔糕、煎餅果子、波霸奶茶及各種水果飲料、鮮榨甘蔗汁，保證吃得過癮。

月餅大拼盤餽贈好友

中秋節，月餅是必不可少的組成部分。兩天活動傍晚時分，由著名廠家贊助的各式大小月餅拼盤，將於民眾見面，並免費分送給來賓品嚐。

各廠家展示的美味月餅與民眾共享（本報資料照片）