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遇尾隨入屋 女持槍反擊不成 臉部中彈

洛杉磯訊
事發地點於兒童公園附近。（截至谷歌地圖）
事發地點於兒童公園附近。（截至谷歌地圖）

洛杉磯縣棕櫚谷（Palmdale）一名女子8月7日晚約10時30分，試圖於家中擊退侵入者時遭到射擊臉部，隨後警方趕到救出女童，並將嫌犯逮捕，中槍女子則於送醫後恢復生命體徵。

這起綁架槍擊案發生於洛縣棕櫚谷東11街（11th Street East）及R街（Avenue R）交口附近，當時嫌犯尾隨該住戶想進入房內，並表示有人在追他，希望進入屋內避難。屋主拒絕後，嫌犯便強行進入並用錘子攻擊她。屋主試圖衝入臥室抓起槍枝反擊，便遭嫌犯制伏並遭其朝臉部開槍。

洛縣警方金托馬斯（Thomas Kim）表示，嫌犯朝屋主射擊後，便抓住她的女兒往屋外跑，便被剛到住所的女童父親所追趕。而在警察到達時，嫌犯正持槍抵住女童威脅放下武器，但很快便被警方制伏逮捕。

中槍屋主於被緊急送醫，目前已無大礙，而該屋主的朋友表示，屋主當下使用毛巾試圖止血的舉動，代表他當下還有一定意識，也是件好事。 

根據調查結果顯示，屋主並不認識嫌犯，當局已確定嫌犯為34歲的莫爾丁（Erin Mauldin），曾因謀殺未遂、綁架和使用致命武器襲擊遭屢次逮捕，目前莫爾丁保釋金為100萬元，並被收留拘押，將於9日出庭應訊。

警方護送中槍女子送醫。（截至CBS LA）
警方護送中槍女子送醫。（截至CBS LA）

洛縣 警察 洛杉磯

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