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維權遊民？洛市迴聲公園圍欄 遭成群自行車騎士推倒

記者朱敏梓／綜合報導
民眾反映，有人推倒了迴聲公園的圍欄，並豎起了標語。（推特）
民眾反映，有人推倒了迴聲公園的圍欄，並豎起了標語。（推特）

8月7日（周日）深夜，大約20到30人騎自行車撞上洛杉磯市迴聲公園（Echo Park）的圍欄，將圍欄撞倒，其中有人豎起標語，上面寫著「拿掉社區圍欄」（Community DE-FENCE）以及「洛杉磯人民公園歡迎您」。

據警官賀南德斯（Annie Hernandez）稱，晚上9點左右，洛杉磯警察局接到有人破壞圍欄的電話。但當他們到達時，這些人已經離開，大約300呎的圍欄被切斷，並散布在公園場地上。此前，圍欄就被推倒過，但這是迄今為止最大面積的破壞，大約三分之一到二分之一的圍欄都被推倒。

圍欄自去年實施以來，一直是當地人關注的話題。2021年3月，洛杉磯警察局關閉公園，以便當局清理遊民營地，並對公園翻新，公園暫時對外關閉，且公園外面由圍欄圍著。公園之後於5月重新開放，然而，儘管公園迄今已經開放了一年多，圍欄卻一直不見拆除。

目前尚不清楚是誰拆除了圍欄，但公園是否該有圍欄，一直是官員和支持遊民權益的人士日益激烈的爭論焦點。就在2021年8月，市政府官員還考慮推動臨時圍欄成為永久性設施。市議員Mitch O'Farrell曾表示，根據洛杉磯警察局的數據，自從遊民營地清除以及臨時圍欄安裝後，犯罪率下降87%。

市議員Mitch O'Farrell辦公室表示，即將對公園進行評估，以決定是否需要拆除圍欄。公園的管理員透露，警方目前正在展開刑事調查。

洛杉磯 警察 遊民

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