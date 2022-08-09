洛城新語╱裴洛西訪台後的一串天價賬單

眾院 議長裴洛西 （Nancy Pelosi，前譯波洛西）2日訪台，成為25年來訪台的最高級別美國官員，此事掀起的巨浪還遠不到平息之時。

解放軍 自2日起開始在台灣周圍進行「圍島」軍事演訓，5日還罕見發布一段「解放軍戰士從戰機上俯瞰台灣海岸線和中央山脈」的視頻和照片。這種武力展示不僅旨在恐嚇台灣和美國，也意在安撫中國民眾的失望。由官方「人民日報」發起的主題標示「中國完全有決心有辦法有能力維護國家統一」，瀏覽人次超過5億。

在海峽另一邊，台灣國防部指出，因中國軍演，已要求部隊警戒，派遣戰機、戰艦環島巡弋，並啟動陸基導彈系統。此外，早先也積極採購遠距精準武器，耗資新台幣2, 000多億（約67億美元）自製飛彈提升海空戰力，未來恐怕也會有更多投入。

雖然不少聲音認為裴洛西風光結束亞洲行，「後座力」正由台灣承受中。但其實，兩岸百姓無一例外都在承擔。即使兩岸的年輕人群體中，都不乏叫囂開戰的聲音。一旦民族主義上頭的時候，也就忘記了，在電視上看到的這些輪番上陣，令人熱血沸騰的新式武器，每個零件、每發實彈射擊訓練、無人機的每次起降，都是納稅人的辛苦錢。尤其在如今經濟如此不景氣之時，更覺可惜。更何況，兩岸都有一些武器被禁運，若一旦戰爭當頭，不得已從黑市購買，價格更要翻幾倍。

軍備競賽從來都是最燒錢，又不能同時有利民生的事情。在微信上，多篇被廣泛分享的官方文章都在向中國人民保證，中國政府正在打一場持久戰。那也意味著是一場需要兩岸人民持續掏錢的消費戰。

更不用說大陸還有一系列對台經濟方面的制裁，包括禁止上百家台灣食品廠、千項產品暫停輸陸。柑橘類的水果、白帶魚、凍竹莢魚暫停輸入，天然砂暫停對台出口等。總體上看起來似乎影響不大，但真正相關的每一名兩岸企業主們都只能自認倒霉。

除了這些直接的損失，再進一步，由於海峽地區的風險急遽增加，不僅讓可能在考慮流入的境外資金會猶豫，而現已有的製造商恐怕也會擔憂。包括蘋果及波音等公司，幾乎所有跨國製造商都依賴亞洲穩定及可預測的安全環境，若是局勢一旦可能影響到供應鏈，或者軍演成為常態，這種安寧將被打破。在目前環境下，台灣的晶片供應能力開始受到質疑，而在大陸的其他製造商，恐怕也不會放心。在中國的美國跨國公司，基於日益不穩定的地緣政治環境，可能會被迫加快轉向其他國家。

目前看起來，在未來一段時間，兩岸民眾還有更多的帳單要買。