買寵物 收容所領養最佳

華人 犬舍爆雷給想要養寵物的民眾提了個醒，想要一隻喜愛的寵物，還得從正規途徑入手。美國人道主義協會（the Humane Society of the United States，HSUS）提醒，在尋找寵物時，必須確保飼養員有資質負責任。

通常來說，一個好的飼養員只會培養1-2個品種，並且歡迎買家來參觀，也歡迎去看幼犬的父母。

此外，飼養員一般會定期更新幼犬的照片或是視頻，負責任的飼養員會為幼犬提供一個充滿愛心和健康的環境。正規的飼養員還會提供三代的基因譜系（pedigree）。

HSUS提醒，民眾不應該在沒有親眼看到狗及其父母在哪裡飼養和飼養的情況下購買小狗。

目前，AKC是最靠譜的飼養員網上平台，會列出附近在售小狗的信息。不過，即使是AKC推薦的賣家，也還是要實地考察最好，確保這隻幼犬有按AKC規定的「基因健康測試」結果。此外，儘可能不要從寵物店買小狗，因為大多數寵物商店出售的小狗，是來自於幼犬繁殖場（puppy mill），除非商店通過從當地動物收容所採購無家可歸的幼犬。需要注意的是，警惕小狗是「家庭飼養」的承諾，許多幼犬繁殖場在網路和社交媒體上偽裝成小型家庭飼養員，在幾乎所有情況下，小狗工廠通過互聯網銷售小狗，使用看起來合法的廣告或網站，而事實卻並非如此。美國人道主義協會建議，擁有寵物的首要途徑還是通過「寵物收容所」領養。