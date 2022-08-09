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買幼犬當寵物 小心品種造假

記者朱敏梓／洛杉磯報導
馬爾泰犬（Maltipoo）。（示意圖，Unsplash.com）
馬爾泰犬（Maltipoo）。（示意圖，Unsplash.com）

洛杉磯華人市民陳女士反映，日前通過一家華人犬舍購買了一條馬爾泰犬（Maltipoo）。馬爾泰犬是馬爾濟斯（Maltese）和貴賓犬（Poodle）的混血，然而她買的這隻馬爾泰犬，做了基因檢測後竟然毫無馬爾濟斯的基因。

陳女士表示，自己一直都很想養一隻馬爾泰犬，第一次看到這隻小狗時，覺得和自己想像的馬爾泰差距很大，因為從網上看到的馬爾泰都是圓圓的，但是又覺得牠很乖很有眼緣，所以也沒有想太多。陳女士稱，「可能因為品項不是特別好，賣家還降價打折從1850元降到1200元」。

然而，本來滿心歡喜買到了心儀的狗，可是回家一個月後，這條小狗愈長愈不像馬爾泰。

出於好奇，為小狗做了DNA基因測試，結果讓人大吃一驚。這隻馬爾泰不僅從祖父母輩開始就是混種犬，也就是大家俗稱的「串串狗」，而且混有多種基因，包括吉娃娃(Chihuahua)，英國可卡犬（Cocker Spaniel），拉薩犬（lhasa apso）等，但就是沒有馬爾濟斯，也就是說，這隻小狗根本就不是一隻「馬爾泰」。

陳女士表示，遇到這隻狗狗是緣分會好好養，但就是覺得被商家欺騙了。陳女士找到這家犬舍，犬舍卻推託責任，表示「本來就無法保證遺傳基因，街上隨便找一隻無證書的狗狗都有三四種基因」，甚至還稱「你的狗狗比小時候好看很多了，為什麼還要抱怨」。

陳女士解釋，自己是從社交媒體上看到這個犬舍，「宣傳的很好」，在選好幼犬後，對方給她一個地址去取狗，陳女士稱那個地方「像是在家裡，並不是專門的犬舍」。

不僅狗狗的品種造假，陳女士還表示，犬舍承諾給幼犬做過除蟲，然而自己買到的狗狗體內卻有giardia寄生蟲。

事實上，該華人犬舍爆雷並非第一次，在社交媒體上有多位買家也紛紛站出來表示，自己買的純種犬，去做了基因檢測後卻混雜了其他基因，聲稱「賣家看準了買家和狗狗培養出感情後不會退貨」的心理，才敢隨便標榜狗狗品種。

還有民眾表示，自己的朋友在這家買了隻貓，然而卻患有傳染病，光是看病就花了好幾千。

另一個朋友買來的貓不是承諾的品種，買回一週後病逝。

更有買家指出，這類犬舍多半是專門提供幼犬的「黑心繁殖場」（puppy mill），被買家投訴後推卸責任，「拒不退款和賠償」，對狗狗毫無責任感。此外，還有民眾反映，一些華人犬舍掛出來的圖片都是一樣的，自己去詢問後價格卻相差很大，像是「二手狗販子」，並不是專業的寵物場所，卻標榜自己是專業的飼養員（breeder）。

該小狗的父母並不是純馬爾濟斯（Maltese）和貴賓犬（Poodle），而是多種...
該小狗的父母並不是純馬爾濟斯（Maltese）和貴賓犬（Poodle），而是多種基因混合犬。（陳女士提供）
陳女士的小狗基因檢測結果，一隻馬爾泰犬卻並無馬爾濟斯基因。（陳女士提供）
陳女士的小狗基因檢測結果，一隻馬爾泰犬卻並無馬爾濟斯基因。（陳女士提供）

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