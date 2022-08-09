功夫電影明星趙志凌 訪加州少林寺學院會影迷

趙志凌7日在美國加州少林寺武術學院，與影迷和功夫愛好者們見面。（記者李雪／攝影）

中國功夫電影 明星趙志凌7日在加州 少林寺武術學院，與影迷和功夫愛好者們見面。並和其他好萊塢 電影人共同表示，希望中國功夫在好萊塢電影產業中，能有更好的發展。

當天影迷和功夫愛好者們一同觀看了周星馳電影「功夫」中，趙志凌主演的鐵環手亮相和精彩打鬥影視片段，喝采不斷。已經80多歲的趙志凌仍精神矍鑠，身體硬朗，還擺出各類武打動作，不厭其煩地與影迷們拍照。他還帶來兩位徒弟，也是他的隨身保鏢給大家展示武術，其中一位來自墨西哥。

當天加州少林寺武術學院創辦人文小龍，在位於羅斯密市（Rosemead）的少林寺武術學院總校，為趙志凌舉辦歡迎儀式，並為他頒發獎狀，贈送佛珠。

趙志凌7日在美國加州少林寺武術學院，與影迷和功夫愛好者們見面。（記者李雪／攝影）

趙志凌表示，其實功夫不僅在中國，在各個國家都有生根發芽，無論是歐洲、北美、南美還是東南亞各地，他如今走訪各國，大家能認出他來。他表示，這令他很高興，功夫能透過電影傳播遍全世界，他一生投入很多精力演功夫電影，也是因為如果人們喜歡電影，就會去了解電影中的世界。他當天看到少林寺武術學院的年輕人也很高興，表示，如今看到更多人在各國開武術學校，他笑說他現在的人生目標之一也是支持他們，從而讓更多人來學武術。

趙志凌7日在美國加州少林寺武術學院，與影迷和功夫愛好者們見面。（記者李雪／攝影）

此番趙志凌也是為了中國功夫來到洛杉磯，與好萊塢合作。據悉，正在參與的電影大約是「功夫」的第二部，不過目前還不能透露片名等信息。

當天還有其他好萊塢演員、導演和製片人在現場歡迎他，包括武打明星Ernie Reyes Jr.、演員Louis DeStefano等。好萊塢武術指導Ronald Hall表示，在過去50年，中國武術在好萊塢是很重要的元素，從李小龍到邵氏，到成龍，乃至黑客帝國，美國電影可以從中學習到許多，而中國文化也融入其中。他表示，這是好萊塢影視公司現在也要做的事情，他很榮幸在好萊塢電影中呈現中國武術。