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成大校長蘇慧貞 訪洛參加校友會

記者張庭瑜／羅斯密市報導
出席貴賓與成大校長蘇慧貞（前排右四）合影。（記者張庭瑜／攝影）
出席貴賓與成大校長蘇慧貞（前排右四）合影。（記者張庭瑜／攝影）

加州成功大學校友會8月7日晚上舉辦歡迎母校校長蘇慧貞博士訪洛餐宴，席間校友們除了感謝吳修齊對成大曾付出的貢獻之外，校長更帶來成大未來與南科之間合作的方向。當天稍早，南加州成大校友會和洛杉磯世界日報合辦吳修齊先生紀念講座；蘇慧貞此行是專程前來參加該項講座。

出席餐會的尚有駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境、爾灣華裔副市長郭正明、國泰銀行基金會主席吳平原、洛杉磯世界日報社長于趾琴，及成大校友會成員等。

吳平原為吳修齊家族的代表，他說，他的父親吳修齊在事業有成後，也不忘本的精神很難能可貴，並多番回饋於社會及國家。更曾多次於公開場合表示，自己口袋裡有錢，就會竭盡所能來幫助需要的朋友。而當天的講座也是希望未來的校友們能多多回饋鄉里，同時感謝校長蘇慧貞特別飛過來參加活動。

成大校長蘇慧貞談服務於成大的感想。（記者張庭瑜／攝影）
成大校長蘇慧貞談服務於成大的感想。（記者張庭瑜／攝影）

蘇慧貞表示，吳修齊對成大來說意義深遠，他除了推動了台灣的經濟也協助成大校園建設，更捐贈了簡單易懂的個人號碼供給成大醫院使用。對於將在半年內卸任一事，蘇慧貞感性的分享說，她擔任校長一職，一直就給自己最高的標準，要求自己盡全心、盡全力為師生服務及面對人事物，很高興能獲得一些學長的鼓勵或是外界的肯定。

黃敏境則表示，他與蘇慧貞約20歲時就認識，也非常恭喜她成為成大創校以來的第一位女校長。成大近年屢創佳績，成為遠見雜誌評比為全台第二的大學，因此能參與晚宴感到十分榮幸。

做為主辦紀念講座單位之一的世界日報，于趾琴表示，很榮幸受邀參加聚會，也感謝蘇慧貞遠道而來的拜訪，讓大家有機會聚在一起緬懷吳修齊的善行善念。

爾灣副市長郭正明（左三）頒發感謝狀給成大代表、會長蔡瀚寬（左一）、成大校長蘇慧貞...
爾灣副市長郭正明（左三）頒發感謝狀給成大代表、會長蔡瀚寬（左一）、成大校長蘇慧貞（左二）、世界日報社長于趾琴（右）。（記者張庭瑜／攝影）

于趾琴也提及在這次籌辦過程中，看到了成大校友會與成大之間的緊密聯繫及縝密規畫，讓她充分感受到成大的篤實用心和團隊合作，也更能理解為什麼遠見雜誌每年的調查都顯示，成大畢業生都能成為企業家的最愛，因此她也很開心能有機會和成大校友們一起完成一項極具意義的講座。 

在談起台積電將於南部科學園區擴大發展一事，蘇慧貞表示，在科學園區積極南向發展的同時，作為落地最早根基最深的代表大學之一，成大會在未來帶領，並與周遭的優質科技大學進行合作和分工，以推動學生學習的動力，也希望替南科提供更多所需人才。

南加州成大校友聆聽貴賓分享經驗。（記者張庭瑜／攝影）
南加州成大校友聆聽貴賓分享經驗。（記者張庭瑜／攝影）

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