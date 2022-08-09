我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

高薪招工竟是新型「殺豬盤」 北加華女靠這招識破騙局

林智堅論文抄襲情節嚴重 台大核定撤銷碩士學位

漢庭頓圖書館「中秋夜園遊會」 還有少量門票

記者張宏／聖瑪利諾報導
漢庭頓圖書館（Huntington Library）流芳園將於8月27日和28日舉辦為期兩天的中秋夜晚園遊會。（漢庭頓圖書館提供）
漢庭頓圖書館（Huntington Library）流芳園將於8月27日和28日舉辦為期兩天的中秋夜晚園遊會。（漢庭頓圖書館提供）

聖瑪利諾（San Marino）漢庭頓圖書館（Huntington Library）流芳園將於8月27日和28日舉辦為期兩天的中秋夜晚園遊會，讓海外的華人體驗中秋佳節。

去年中秋夜晚園遊會2000張票48小時售罄，今年迄今為止27日的票已售罄，28日的票還有少量。現場燈光音樂氣氛佳，民眾可在漢庭頓徜徉於松風水月、華燈初上的中國園林。 欣賞湖中倒映如詩畫般的瓊樓玉宇、以及燈光下雕樑畫棟的富麗堂皇。與親朋好友在新建成的中國園餐廳或眾樂台中品嘗美食、共享闔家樂（餐飲可供購買）。現場的音樂演奏讓賓客們流連於夜晚中的流芳園時，較之白日景色更別有一番風味。中秋遊園會活動適合各個年齡層的賓朋共慶傳統佳節。購票詳情：https://tickets.huntington.org/events/d2643e32-b5ac-3e79-a198-4f081c5b143c。

漢庭頓圖書館（Huntington Library）流芳園將於8月27日和28日...
漢庭頓圖書館（Huntington Library）流芳園將於8月27日和28日舉辦為期兩天的中秋夜晚園遊會。（漢庭頓圖書館提供）

除此之外，漢庭頓的流芳園還會在每周三下午有中國傳統音樂表演，每周都有不同的獨奏音樂家演出，包括笛子、琵琶和二胡等，讓民眾一邊欣賞湖光山色，一邊聆聽中國古典音樂。

夏日的漢庭頓圖書館有百年歷史的Red Car咖啡店會出售冰淇淋、冰拿鐵和茶及其他美味佳餚。Red Car周三至周一上午8時至下午5時30分開放，供應濃縮咖啡、茶、糕點、小吃、外帶食品和Fosselman冰淇淋。

漢庭頓圖書館 咖啡 華人

上一則

成大校長蘇慧貞 訪洛參加校友會

下一則

遇尾隨入屋 女持槍反擊不成 臉部中彈

延伸閱讀

留學生「音你而起」歌唱賽5人勝出 世報中秋園遊會邀獻唱

留學生「音你而起」歌唱賽5人勝出 世報中秋園遊會邀獻唱
人力中心中校兒童中秋繪畫賽 報名

人力中心中校兒童中秋繪畫賽 報名
德州發跡的「藍鐘」冰淇淋 被評為「九爛」之一

德州發跡的「藍鐘」冰淇淋 被評為「九爛」之一
消費減少…多芬肥皂、班傑利冰淇淋轉嫁成本 漲價11%

消費減少…多芬肥皂、班傑利冰淇淋轉嫁成本 漲價11%
珍奶失寵？他們迷上這款手搖飲 網嗅商機：將紅遍世界

珍奶失寵？他們迷上這款手搖飲 網嗅商機：將紅遍世界
珍奶失寵？老外迷上這款手搖飲 網嗅商機：將紅遍世界

珍奶失寵？老外迷上這款手搖飲 網嗅商機：將紅遍世界

熱門新聞

遭遇搶劫的住宅門口，5日停著一輛警車。（記者張宏／攝影）

鑽石吧華人夫婦散步回家 三嫌持槍逼迫開保險箱

2022-08-06 21:06
華人房產經紀表示，每天都會收到五條以上詐騙信息，很多都稱要全現金買房。(記者邵敏／攝影)

現款買房行騙 華人房產經紀追詢金流才露餡

2022-08-05 02:20
詐騙集團出示「中國檢察部門」印章的文件給造成對方心理壓力。（C女士提供）

南加73歲獨居華人被騙 32萬積蓄化為烏有

2022-08-01 13:27
侯昆生照顧高位截癱的孫子20多年。（記者王若然／攝影）

南加8旬華婦照顧癱孫20多年 語言不通屢遭歧視

2022-08-03 02:20
黑夜中，浣熊亮閃閃的眼睛看上去像是狼群，著實嚇人。（受訪者提供）

洛縣華人家出現一家神秘動物 被水噴撕爛帳篷報復

2022-08-02 21:54
曾是無家可歸者的Nick Worrell 表示至今已感染五次，原因是獲取加強針時遇到諸多困難。（會議截屏）

加州男子5次感染新冠 自述原因竟是為這個

2022-08-01 14:02

超人氣

更多 >
年長者今年可領取的這7項福利 許多人都忘了申請

年長者今年可領取的這7項福利 許多人都忘了申請
曼哈頓華人餐廳戶外用餐區 光天化日男女「尋歡」

曼哈頓華人餐廳戶外用餐區 光天化日男女「尋歡」
川普：FBI突襲我家 還撬開我的保險箱

川普：FBI突襲我家 還撬開我的保險箱
拜登：不擔心台灣情勢 解放軍應不會有進一步行動

拜登：不擔心台灣情勢 解放軍應不會有進一步行動
路透專欄作家：美中關係千瘡百孔 進入瓦解的最後階段

路透專欄作家：美中關係千瘡百孔 進入瓦解的最後階段