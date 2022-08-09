漢庭頓圖書館「中秋夜園遊會」 還有少量門票

漢庭頓圖書館（Huntington Library）流芳園將於8月27日和28日舉辦為期兩天的中秋夜晚園遊會。（漢庭頓圖書館提供）

聖瑪利諾（San Marino）漢庭頓圖書館 （Huntington Library）流芳園將於8月27日和28日舉辦為期兩天的中秋夜晚園遊會，讓海外的華人 體驗中秋佳節。

去年中秋夜晚園遊會2000張票48小時售罄，今年迄今為止27日的票已售罄，28日的票還有少量。現場燈光音樂氣氛佳，民眾可在漢庭頓徜徉於松風水月、華燈初上的中國園林。 欣賞湖中倒映如詩畫般的瓊樓玉宇、以及燈光下雕樑畫棟的富麗堂皇。與親朋好友在新建成的中國園餐廳或眾樂台中品嘗美食、共享闔家樂（餐飲可供購買）。現場的音樂演奏讓賓客們流連於夜晚中的流芳園時，較之白日景色更別有一番風味。中秋遊園會活動適合各個年齡層的賓朋共慶傳統佳節。購票詳情：https://tickets.huntington.org/events/d2643e32-b5ac-3e79-a198-4f081c5b143c。

漢庭頓圖書館（Huntington Library）流芳園將於8月27日和28日舉辦為期兩天的中秋夜晚園遊會。（漢庭頓圖書館提供）

除此之外，漢庭頓的流芳園還會在每周三下午有中國傳統音樂表演，每周都有不同的獨奏音樂家演出，包括笛子、琵琶和二胡等，讓民眾一邊欣賞湖光山色，一邊聆聽中國古典音樂。

夏日的漢庭頓圖書館有百年歷史的Red Car咖啡 店會出售冰淇淋、冰拿鐵和茶及其他美味佳餚。Red Car周三至周一上午8時至下午5時30分開放，供應濃縮咖啡、茶、糕點、小吃、外帶食品和Fosselman冰淇淋。