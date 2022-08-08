吳修齊三好一公道 經商典範

全體嘉賓合影，第一排左二到左六分別是：國泰銀行董事暨南加州成大校友會理事孫國泰、國泰銀行董事長鄭家發、吳修齊次子吳平原、成功大學校長蘇慧貞，以及洛杉磯世界日報社長于趾琴。（記者朱敏梓／攝影）

吳修齊先生作為台灣第一代創業者典範，通過堅持不懈的個人努力、三好一公道的經營理念，以及重義傳賢的高瞻遠矚，打造了令人引以為傲的商業帝國。作為優秀企業家的同時，吳修齊積極回饋社會，是企業家承擔社會責任的榜樣。為飲水思源、緬懷先賢，洛杉磯 世界日報和南加州 成功大學校友會，8月7日下午2至4時舉辦吳修齊先生紀念講座，學習、傳承和發揚吳修齊跨越時代的商業思維，和回饋社區的優秀品格，以此激勵在美華裔新生代。

紀念講座於蒙特利公園市世界日報四樓文化藝廊舉行，國泰銀行和洛杉磯台美商會協辦本次活動，有近百位來賓出席。

活動分為「分享」、「感恩」和「傳承」三個環節。在「分享」環節中，一段吳修齊紀念短片讓來賓初步了解這位商業鉅子，經商的不變宗旨，良心經營、以人為本激勵著後輩不斷前行。人在台灣的統一企業前總裁林蒼生，特別錄製短片，分享他眼中的吳修齊前輩，述說吳修齊的經營理念。感念恩情，懂得回報，在「感恩」環節，成大陳玉女副校長暨文學院副院長和文學院師生精心製作感恩短片，感念吳修齊投身教育事業，為成大捐贈文學院大樓的事蹟。

成大陳玉女副校長暨文學院副院長和文學院師生精心製作了感恩短片。（記者朱敏梓／攝影）

從台灣專程趕來的國立成功大學校長蘇慧貞博士，帶來感謝狀，頒發給世界日報社長于趾琴，和吳修齊次子吳平原；成大還為吳平原家族頒贈感謝狀。在活動中，成大校友會全體成員起立向吳修齊致敬。

文由心生，文以言志，吳修齊將畢生創業奮鬥經歷落筆成書，給予商海打拚的後輩指引，吳修齊70歲時完成「吳修齊七十回憶」中文書籍，並出版英文版Memoirs At Seventy 書籍。洛杉磯世界日報將兩本書籍整理成為電子書，現場演示如何下載，鼓勵大家共同閱讀吳先生自傳。現場吳平原還將吳修齊這本富含創業故事及勵志精神的自傳送給眾人，以期世代相傳。當天蒙市、成功大學校友會、洛杉磯台美商會、洛杉磯台美商會青商部及洛杉磯台美菁英協會，均分別獲贈兩至十本不同數目的書。

人在台灣的統一企業前總裁林蒼生先生特別錄製短片，分享「他眼中的吳修齊前輩」。（記者朱敏梓／攝影）

當天與會嘉賓有：洛杉磯縣第五選區縣委巴格(Kathryn Barger)華人社區代表吳忠國，蒙特利公園市議員梁僑漢及夫人，爾灣市副市長郭正明，聖蓋博谷水區理事黃泰平，駐洛杉磯台北經文處科技組組長、成大校友陳嘉元博士以及秘書梅中楷，台美商會會長劉雅薇，台美商會名譽會長、僑務委員溫玉玲、趙韻梅和林國彥，台美商會秘書長、僑務顧問葉敏芬，洛杉磯台美商會會員、僑務顧問汪光中，國泰銀行董事長鄭家發、CEO劉昌明、董事潘志洪，保富銀行董事長俞立，北美青商部會長高欣怡和蔚忠諺、副會長洪巍、財務長洪選佑、理事蔡上林，台美菁英協會洛杉磯分會會長李佩璇，北美洲台灣商會聯合總會第35屆總會會長吳東昇，世華工商婦女企管協會南加 分會會長裴映棋、監事長江瑞瀛，南加州中國大專院校聯合校友會會長陳啟志，加州台灣同鄉聯誼會會長王竹青、前會長謝傳佐，南加州中文學校聯合會會長吳俊毅，南加州建國中學校友會會長張虎，北美南加州華人寫作協會會長王美，以及亞美會計研究發展基金會理事長李崇正。

此外，吳平原先生及夫人與吳氏家族成員，台灣國立成功大學校長秘書黃姿儀，南加州成大校友會會長蔡瀚寬，理事孫國泰，葉俊麟，以及世界日報總經理李銘濱等人也共襄盛舉。

本次紀念活動特別為未到場的民眾提供直播回放，有興趣的民眾可以點擊鏈接https://youtu.be/bFYZ5GREOPg，回顧吳修齊先生的傳奇一生。