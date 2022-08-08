成功大學校長蘇慧貞：於公於私 緬懷吳修齊意義重大

蘇慧貞表示，吳修齊對她的一生，於公於私都有著非常重要的意義。（記者邵敏／攝影）

台灣成功大學校長蘇慧貞博士搭乘8月6日的航班，專程前來洛杉磯 參加吳修齊先生紀念講座。她說，這一次到洛杉磯參加活動是一個極短的行程，卻也是一個用了半世紀完成和述說的生命故事。

飛洛杉磯的一大早，蘇慧貞參拜廟宇，因緣際會，她上香的地點正是「開基武廟」，而這個廟宇對吳修齊有著非常特殊的意義。臨行前，蘇慧貞並去病房看望住院的父親。她說，如果父親沒有臥病在床，一定會跟自己同行，「爸爸一輩子最引以為榮的身分，便是吳修齊董事長的主任秘書，從民國54年（1965年）開始，爸爸就進入台南紡織公司服務。」

蘇慧貞表示，吳修齊對她的一生，於公於私都有著非常重要的意義，「於公，吳修齊對台灣、台南、成功大學的支持與貢獻都是不爭的事實，他對修齊大樓的捐贈不僅是企業家捐資助學的前鋒，而在實質影響上，今天已是超過80多個不同地區、國家的外籍同學，接觸成大的第一個基地。」吳修齊當年捐出自己家中的電話號碼作為成大醫院的總機號碼，時至今日，成大醫院已成為服務雲嘉南地區數百萬民眾的一流國家醫學 中心；當年的南台工專、今天的南台科技大學，多年來接納眾多成大博士級人才。作為成大校長，蘇慧貞對於吳修齊的諸多捐贈表示衷心感謝。

蘇慧貞一家與吳修齊有著非常深的淵源，1965年她的父親成為吳修齊的秘書，1966年因其促成捐地興學的東光國小，蘇慧貞的母親才有機會從家鄉搬到台南，一家人開始在台南生活，孩子讀書學藝，接受良好教育 。蘇慧貞回憶說，讀大學前，她經常在家中和吳修齊對話，「他就像我的一個長輩，出國讀書回來的假期，他會關心我的學習。於私，我們都是有幸穿太子龍、吃統一麵長大，常常有機會在董事長捐贈的陸橋下穿來走去的孩子。」

讓蘇慧貞記憶最深刻的是，1969年的一個周日早上，祖母爆發急症入院，吳修齊當時親力親為地協助聯絡住院治療。但幾天後祖母過世了，父親急需現金回鄉籌辦喪葬，便向吳修齊寫了一張借據，打算用統一公司的股份作為抵押及還款。沒想到的是，吳修齊當場就把借條撕掉，並且說：「統一公司就要有機會獲利了，你不能放棄，你先回家籌辦喪葬，我會請人送費用過去」。

蘇慧貞在當天的活動中感慨地說，如果沒有吳修齊先生一直以來的愛護，他們家的兄弟姐妹也不可能都在美國完成研究所的學業，「我要再一次謝謝老董事長對台灣的貢獻，對台南的付出，對成大的支持，對爸爸的愛護。因為他的宅心仁厚，許多家庭才有了不同的機會，而正是這些機會創造了不同的可能，成為我們可以繼續分享的未來。」