于趾琴談 「七十回憶」：花若盛開 蝴蝶自來

洛杉磯世界日報社長于趾琴談到自己對「七十回憶」這本書的觀後感。（記者朱敏梓／攝影）

8月7日舉行的吳修齊先生紀念講座活動中，主辦方之一、洛杉磯 世界日報社社長于趾琴感謝到場嘉賓以及南加州 成大校友會、國泰銀行及洛杉磯台美商會大力支持，並感謝遠從台灣而來的國立台灣成功大學蘇慧貞校長。

于趾琴分享這場講座起源，她表示起源於一本書，也就是吳修齊先生在70歲時所寫的「七十回憶」，而他的公子、國泰銀行副董事長吳平原先生，想要將這本富含創業故事及勵志精神的自傳，送給有心於企業經營者，並製成電子書，以期世代相傳、世界廣傳。這樣的一個善念，促成了紀念講座。

于趾琴表示，希望透過來自事業夥伴、同僚故舊、親朋好友的分享、感恩與傳承，能讓大家更多地了解台灣台南幫精神領袖吳修齊的創業故事及經營理念，為新一代在美華人的奮鬥，提供新的啟示及方向。

于趾琴特別引用了台南公園的一棵菩提樹圖片，展示了菩提樹與吳修齊的深遠淵源。這棵菩提樹作為台灣最古老的菩提樹，直至現在還是枝繁葉茂，正如吳修齊當年種下的許多棵企業小樹，如今已經開枝散葉，繼續蓬勃發展。菩提樹還代表吳修齊的信仰和實踐，吳修齊先生與佛結緣起源於一本雜誌《菩提樹》，此外，吳修齊在書中提到了他人生中一位重要的貴人周菩提，為紀念故人，吳修齊決定遍植菩提表示思念。

談到自己對「七十回憶」這本書的感想，于趾琴表示，花若盛開，蝴蝶自來，是她看完整本書之後的感想，也是吳修齊自強人生的寫照。在「七十回憶」中，吳修齊將他的人生分為九個時期，從15歲到糕餅店做學徒，到商界傳奇，吳修齊用一句話總結了他的一生，那便是「一切都是緣」。從書中還可以看到吳修齊守法、守信、守時的立身處事之道，鍥而不捨的精神，以及吳修齊具有先見之明的經營理念，直到現在都是寶貴的精神財富。