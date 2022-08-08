吳修齊之子吳平原：父親最高境界是做人好

吳平原7日分享父親吳修齊一生的智慧結晶。（記者邵敏／攝影）

吳修齊先生紀念講座8月7日在蒙特利公園市（Monterey Park）世界日報 大樓舉行，其二公子吳平原博士代表吳氏家族出席，他回憶父親一輩子的智慧結晶之一是：人生最高境界就是要做人好。

吳平原首先對活動的成功表示感謝，他說正因為世界日報等眾多貴人相助，才能促成此次活動，「父親常說，只要努力做事，就會碰到貴人相助，今天成功舉辦這個講座也是因為我遇到很多貴人。」

在吳平原的記憶中，父親吳修齊一直忙於工作，一家人聚在一起吃飯的時間只有周末，他回憶父親常說的一句話：天資好不如讀書好，讀書好不如做事好，做事好不如做人好，「我父親認為，其中最高的境界就是要做人好，一定要不斷回饋社會。 」

吳平原說父親一生做事都很有恆心，經常做好事，並不斷反饋社會，「父親認為做好事時不要想著自己是在做好事，盡量去做就可以了，不必想著會有什麼回報。」除了堅持反饋社會之外，吳平原認為父親的最大品質之一是勤奮，父親一生勤奮，到了晚年，還堅持每天早上4時起床寫回憶錄，就是想留一些紀念給子孫後代，因此才有了今天的「七十回憶」這本書。

此外，吳修齊提倡三好一公道，即品質好，服務好，推銷好，這是統一集團傳承的口號，也一直貫穿在他投身的事業中。吳平原回憶太子龍學生服創辦的故事時說，這個品牌的成立和推廣都充分體現了三好一公道的精神，「因為當年的學生制服經常縮水，父親就想做洗了可以不縮水的卡其布，這就是品質好的最佳體現；之後在宣傳推銷過程中，父親特意選擇太子龍這個名字，其廣告創意來自送給皇帝的貢品，這就是推銷好的體現。」

因為吳修齊是家中的長子，當年經濟負擔很大，工作甚是辛苦，吳平原說父親的身體一直不大好，「他五十年來一直早起運動，並認為健康長壽無他道，早起運動勤念佛。」在當天的活動中，吳平原還提到自己的母親，他說，一個成功的男人背後，一定有個賢惠的女人，「母親21歲嫁給父親，當年的生活非常辛苦，上有公婆，下有弟弟，如果沒有母親的辛勤持家，父親就不可能全力以赴幹事業。」

吳平原現任國泰銀行董事會副主席，及國泰銀行基金會主席，在新冠疫情 爆發前，國泰銀行基金會定期舉辦年度高爾夫球籌款活動，所得善款用來贊助南加州 的非營利組織，今年國泰銀行基金會更捐出100萬元作為對抗仇亞風潮之用。吳平原以自己的身體力行傳承父親吳修齊回饋社會的精神，他當天分享父親一生的智慧結晶，不時博得在場聽眾的笑聲與讚許。