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極端天氣 罕見風暴襲死亡谷國家公園

編譯組／綜合報導
死亡谷國家公園日前遭遇極端降雨導致災情。（AP）
死亡谷國家公園日前遭遇極端降雨導致災情。（AP）

地球上最熱、最乾燥的死亡谷國家公園（Death Valley Natioal Park）4日晚間至5日出現罕見風暴，從閃電到持續數小時不斷的傾盆大雨，給了該地區帶來接近創紀錄雨量。

儘管需要更多分析，確定氣候變化是否有助於推動風暴強度，但其極端性質與全球升溫預期一致，這場風暴也與6月發生破壞黃石國家公園（Yellowstone National Park）歷史性洪水情況相似。而上個月末，強烈季風帶來的降雨，也淹沒拉斯維加斯，洪水不斷湧入賭場。

拉斯維加斯國家氣象局氣象學家普蘭茲（Brian Planz）說，死亡谷Furnace Creek遊客中心數據，5日雨量總計1.46吋，超過1936年同一時間1.10吋紀錄，略低於1988年4月15日1.47吋。

根據西部地區氣候中心數據，自1911年有紀錄以來，死亡谷平均每年降水量為1.96吋，5日幾小時內創下年降雨量近75%。

根據社交媒體影片，當地道路變成湍急河流，樹木連根拔起，巨石傾覆，不少車輛陷入泥濘動彈不得。官員稱，由於水位上漲，當地一度有約1000居民與遊客被困於公園內。

公園的東西向主要幹道190號公路部分地區被洪水淹沒，另一部分地區則被泥石流阻塞。約20棵棕櫚樹落入Furnace Creek旅館旁道路，高速公路路肩，瀝青均遭破壞。

國家公園管理局事故資訊專家朱拉多（Jennette Jurado）說，「公園每條道路都遭洪水沖刷。部分地區有倒塌風險，道路遭到破壞。」

朱拉多指出，公園上一次出現如此大的降雨是在2015年，五小時內降下近三吋雨，重創歷史建築，「每次死亡谷降雨，都會讓岩石移動。這場風暴雨量比有紀錄以來任何一個8月都多。」

普蘭茲說，雖然降雨量比正常情況多，但這種風暴在每年此時出現，對死亡谷來說並非典型，因季風通常從墨西哥帶來水分。

風暴 洪水 墨西哥

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