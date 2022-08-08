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躲避警方追捕 闖紅燈撞車失火 2竊嫌被捕送醫

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
嫌疑人在逃避警方追捕過程中與其他車輛相撞，火焰噴湧，整部車被大火吞沒。（杭廷頓灘警察局）
嫌疑人在逃避警方追捕過程中與其他車輛相撞，火焰噴湧，整部車被大火吞沒。（杭廷頓灘警察局）

南加橙縣杭廷頓灘（Huntington Beach）兩嫌疑人涉盜竊汽車催化轉換器（Catalytic Converter），逃避警方追捕時闖紅燈與其他車輛相撞，火焰噴湧，肇事車被大火吞沒。

據杭廷頓灘警察局稱，8月6日（周六）清晨5時15分左右，值勤警官觀察到一輛汽車在Atlanta Avenue 和 Newland Street地區的住宅區高速行駛。

隨著車輛加速，警方追攔這部汽車。在追逐過程的某個時間點，這輛似乎是道奇戰馬（Dodge Charger）的車，在Newland和Adams Avenue的交叉口闖紅燈並撞上另一輛車。

在燒焦的汽車殘骸中，警方發現多個新切割的催化轉換器、鋸子和刀片。（杭廷頓灘警察局...
在燒焦的汽車殘骸中，警方發現多個新切割的催化轉換器、鋸子和刀片。（杭廷頓灘警察局）

警方表示，事故發生時，火焰噴湧而出，這輛肇事車起火並被大火吞沒。在燒焦的汽車殘骸中，警方發現了多個新切割的催化轉換器，以及一把鋸子和多個新舊刀片。

駕駛人和乘客均送往當地醫院接受治療，之院後被捕，這兩名身分不明的嫌疑人目前登記在杭廷頓灘市監獄，等待與盜竊和魯莽駕駛等的重罪指控。任何了解此案信息的人，請聯繫杭廷頓灘警察局 WeTip 熱線:714-375-5066。

汽車 警察 道奇

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