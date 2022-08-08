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明星安海契酒駕衝屋重傷 受害屋主無恙 鄰居發起籌款重建

本報記者╱洛杉磯報導
安海契自駕車禍受害人米舍爾（ Lynne Mishele）。（https://www.gofundme.com/f/help-lynne-mishele-after-devastating-fire-loss截圖）
安海契自駕車禍受害人米舍爾（ Lynne Mishele）。（https://www.gofundme.com/f/help-lynne-mishele-after-devastating-fire-loss截圖）

現年53歲好萊塢女星安海契（Anne Heche）疑酒醉飆車衝入民居，爆炸引發火警嚴重燒傷，一度傳出情況危急。據悉，她在洛杉磯市Mar Vista地區附近駕駛藍色Mini Cooper失控。

綜合外媒報導，安海契駕駛的Mini Cooper失控，先是撞上公寓停車場，再撞上米舍爾（ Lynne Mishele）的房屋，車子爆炸起火燃燒，造成她嚴重燒傷，送醫後插管治療。報導中指出，有目擊者看到她車上疑似有酒，警方將調查她是否酒駕。該案消防局派出59名消防員營救，花約65分鐘才滅火，並將安海契救出來，電視鏡頭曾拍下其背部皮膚燒至潰爛的畫面。不過她的發言人7日表示，她目前情況穩定。

安海契和哈里遜福特（Harrison Ford）曾演出電影「六天七夜」（Six Days, Seven Nights）為人熟知，影視作品豐富。

米舍爾的鄰居伯恩斯坦（Lynne Bernstein） 告訴「眾生相雜誌」(People Magazine)， 艾美獎得主安海契，5日將她的車子撞進洛杉磯他友人米舍爾的住所，導致火警，這位房客「非常幸運」的在事故中沒有受傷。房屋被毀的米舍爾 ，目前在社區友人的幫助下試圖重建生活。

伯恩斯坦在談到米舍爾的寵物時補充說，「狗和她的烏龜也沒有受傷」。事發時，米舍爾正在她小房子的另一邊。伯恩斯坦補充說，米舍爾在注意到這輛車之前就很震驚，因為她看到他和另外兩個鄰居在她家中幫助每個人安全的離開。他回憶說，「我不認為她知道發生了什麼事。她說，發生了什麼事？發生了什麼事？」 

根據伯恩斯坦的說法，安海契的車幾乎一路穿過房子，幾乎立即著火。洛杉磯消防局表示，事故導致單層房屋結構受損和大火。

鄰居約翰和詹妮弗杜蘭德（John and Jennifer Durand），已發起眾籌帳號 GoFundMe（ https://www.gofundme.com/f/help-lynne-mishele-after-devastating-fire-loss），來幫助米舍爾彌補「她所愛的地方」和她大部分財產損失。他們指出，洛杉磯消防局立即給該所房子貼上紅色標籤，米舍爾失去了「一生的財產、紀念品、她的所有業務設備，包括她的筆記本電腦和iPad、所有的衣服和基本生活必需品，以及所有的家庭用品」。

好萊塢女星安海契疑酒醉飆車，衝入民居引發火警嚴重燒傷，送醫治療情況危急。（取材自...
好萊塢女星安海契疑酒醉飆車，衝入民居引發火警嚴重燒傷，送醫治療情況危急。（取材自Instagram）

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