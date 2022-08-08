FASCA橙縣分會培訓助教 傳承公眾外交經驗

FASCA橙縣分會7月30日在橙僑中心舉行助教培訓。右起為分會副會長林詩旂、僑務委員張珮鑾、洛僑中心主任陳敏永、諮詢導師胡佳惠、青年文化大使林亞軒及呂紹祥。（橙僑提供）

海外青年文化大使協會(FASCA）橙縣 分會7月30日在橙縣華僑文教服務中心舉行助教培訓，11位分會幹部發揮創意分組交流，分配新生訓練組別及責任分工，這批生力軍即將擔負8月20至21日年度新生培訓的助教大任。

由曾在日本 京都大學擔任國土安全研究及外交工作的洛杉磯華僑文教服務中心主任陳敏永，於月會開場致詞感念日本前首相安倍 晉三多次呼籲國際社會支持台灣，以及對台日友誼、世界和平的貢獻。

同時，陳敏永分享駐日研究地緣政治學及駐日外交經驗，他表示，台灣與日本無論在民主自由、文化交流都是長期好夥伴，並勉勵學員利用暑期海外參訪見習或交換學生等研究計畫，培養國際觀，並推展公眾外交。

當天助教蔡信玄播放新冠（COVID-19）疫期台日友誼新聞剪影簡報，副會長林詩旂則帶領全體學員默哀一分鐘，以追思日本首相安倍晉三對台灣的支持。

諮詢導師暨僑務委員張珮鑾分享大學時期曾代表台灣的大學院校社團幹部參與日本考察團，拜訪東京自民黨部的交流餐會，對日本文化細微認真的禮節及團隊工作態度印象深刻，次年也順利申請慶應大學留學。她鼓勵學員多參加社團或國際組織拓展視野，有助進一步成為公眾外交親善大使。

活動中陳敏永嘉勉7月中旬榮獲美西華人學會(CAPA)獎學金的Senior FASCA金楷傑(Kyle King)、林亞軒(Allison Lin)及獲頒台美公民協會柑縣分會獎學金的呂紹祥(Sean Lu)。金楷傑曾參加AID Summer 「海外青年英語服務營」，透過遠距教學幫助台灣學生學習英文。林亞軒則分享多年校外射箭比賽佳績及參與為弱勢兒童規劃的社區活動，從中啟發她未來大學主修社會心理學的興趣。