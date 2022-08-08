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洛城新語／大學提供墮胎藥 只做了半套

洛城新語

正當美國聯邦最高法院推翻羅訴韋德案，不少州開了婦女墮胎權倒車之際，加州在保障墮胎權上更進一步。加州一項即將施行的新法律規定，加州大學（UC）和加州州立大學（CSU）的學生，2023年1月1日起可以獲得廉價墮胎藥丸（abortion pills），學生在校醫院就可拿到。這一法律一方面確實可以方便意外懷孕的女學生安全流產，但另一方面，恐怕會使大學生們在性行為過程中放鬆警惕，更不易堅持安全性行為，形成惡性循環。

加州尋求墮胎的女大學生實際上數量非常龐大。根據推進該法律的背後的調查報告，即舊金山加大2018年的研究項目「推進生殖健康的新標準」統計報告，加州大學系統和加州州立大學共34所校園中，每月就有1038人尋求墮胎，其中通過藥物墮胎的有322到519名学生。一旦學校提供藥物流產服務，兩大公立大學系統中，每年可能有多達6228名學生在校園內尋求藥物流產服務。

這一數字的背後，實則隱含了現今大學生在更開放的婚戀觀下，安全措施的欠缺。另根據戴維斯加大的一項調查，雖然有近59%學生的性生活非常活躍，但避孕措施卻不重視，在受訪的1641名學生中，只有45%使用保險套，23.3%定期使用避孕藥。

性行為安全措施做的不夠，危害是多方面的，這已是老生常談的話題了。首先，會增加女大學生意外懷孕的機率。墮胎藥也只對懷孕十周以內的人有效，若發現懷孕的時間較晚，可能就要通過其他措施墮胎，對婦女的身體傷害極大。如若留下孩子，大學生的生活將發生天翻地覆的變化。其次，不做保護措施的性行為很容易引發性病的傳播。

加州要求兩大公立大學系統校園必須提供墮胎藥的法律，一旦實行，學生可以更方便索取墮胎藥的情況下，性行為恐怕會更放鬆，不利於安全性行為的養成。目前市面上主要的墮胎藥Mifeprex，可自行在家服用，服下後四至五小時，妊娠就會終止。如此簡單，更易讓人形成「有恃無恐」的心態，忽略性行為中保護措施的重要性。

有人說，目前的問題是，在校園沒有墮胎藥提供的情況下，每月就已經有1000多人尋求墮胎，她們不得不行至幾公里外的診所找醫生開藥，價格昂貴並且平均要等待一周。施行這項新法律，就是為了方便這部分人。學生的墮胎權利是一定要保障，但其反應出的深層問題不是簡單靠這項法律就可以解決的。在保障學生的墮胎權的同時，更要加強安全性行為教育，在享受自由戀愛的同時，也要保證身體健康。

墮胎 加州大學 舊金山

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