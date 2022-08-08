我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

分析解放軍演習 日本前海將：攻打台灣非易事

連2天檢測陰性 拜登結束隔離 回德拉瓦老家

加州新冠確診 官方數據破千萬例 實際恐逾4000萬

編譯組／綜合報導
加州本周宣布新冠病例突破1000萬例，專家表示這個數據被嚴重低估。（Getty Images）
加州本周宣布新冠病例突破1000萬例，專家表示這個數據被嚴重低估。（Getty Images）

加州新冠病例上周累計突破1000萬例，這是否代表到目前為止，加州每四名居民中有三名居民沒有感染過病毒？專家說：不可能；據研究統計，加州可能實際上已經出現4460萬例病例，是官方數字的四倍。

根據西雅圖華盛頓大學衛生指標與評估研究院（Institute of Health Metrics and Evaluation，簡稱IHME）的統計，自2020年初新冠疫情爆發以來，加州可能實際上已經出現4460萬例病例，比加州3900多萬人口多出近500萬例。IHME的先進疫情模式顯示，加州的新冠病例可能多達5200萬例，但因為許多病例沒有症狀，也沒有透過PCR檢測獲得證實，所以沒有被計算在內。

柏克萊加大傳染病學名譽退休教授舒瓦茲柏格（John Swartzberg）表示，幾乎每個人都可能染疫，加上病毒的傳播沒有放緩的跡象，過去一年造成兩次嚴重的病例激增，使人們能完全避免感染的可能性變得很低。他說：「在可預見的未來，新冠將與我們同在。」

IHME上個月表示，截至7月11日，82%的美國人至少感染過一次新冠病毒，等於超過2億7000萬名美國人都感染過。

不過，最近發表在「美國醫學會雜誌」（Journal of the American Medical Association）上，一份著重真實血液樣本的研究報告表示，到2021年12月為止，因感染病毒誘發免疫力的美國成年人人口已增加到25%，代表每四個人當中就有一個人感染過新冠病毒，總數約8000萬例，但當時官方統計數據只有5500萬例。

毫無疑問，隨著愈來愈多人自行在家檢測，也沒有向衛生局通報結果，加州官方統計數據也可能是低估的。

好消息是，比起一年前或兩年前，現在每個病例的死亡風險變得較低。2020年共有250萬例病例，其中有3萬3000人死亡。今年頭7個月病例已累積到450萬例，接近2020年全年病例總數的兩倍，但只有約1萬5000人死亡。

專家表示，雖然官方的新冠病例統計數據很重要，但有一個比較簡單的計算標準。

舒瓦茲柏格說：「只要你聽到朋友一個接一個感染新冠，你就知道病例正在激增。」

加州 檢測 疫情

上一則

洛杉磯台美小姐決賽 張芳瑜摘后冠 張文瑄第一公主

下一則

連跌53天 洛縣汽油均價5.509元 平均跌95.3分

延伸閱讀

加州火火+洪災引發土石流 河川驚見「大量死魚」

加州火火+洪災引發土石流 河川驚見「大量死魚」
南加華人房東太「佛系」房客竟欠租數萬元

南加華人房東太「佛系」房客竟欠租數萬元
能否墮胎？加州等4州看期中公投

能否墮胎？加州等4州看期中公投
AB5 8月22日勢在必行 卡車司機憂飯碗不保

AB5 8月22日勢在必行 卡車司機憂飯碗不保
麥金尼山火受控面積達30% 未來幾日恐至救火危險升高

麥金尼山火受控面積達30% 未來幾日恐至救火危險升高
加州設「大學儲蓄帳戶」 減輕學費負擔 最高可獲1500元補助

加州設「大學儲蓄帳戶」 減輕學費負擔 最高可獲1500元補助

熱門新聞

這款蛋黃派在好市多亞洲零食區。（記者王若然／攝影）

好市多這款熱銷亞洲零食 購買竟要看ID

2022-07-31 14:03
遭遇搶劫的住宅門口，5日停著一輛警車。（記者張宏／攝影）

鑽石吧華人夫婦散步回家 三嫌持槍逼迫開保險箱

2022-08-06 21:06
詐騙集團出示「中國檢察部門」印章的文件給造成對方心理壓力。（C女士提供）

南加73歲獨居華人被騙 32萬積蓄化為烏有

2022-08-01 13:27
華人房產經紀表示，每天都會收到五條以上詐騙信息，很多都稱要全現金買房。(記者邵敏／攝影)

現款買房行騙 華人房產經紀追詢金流才露餡

2022-08-05 02:20
侯昆生照顧高位截癱的孫子20多年。（記者王若然／攝影）

南加8旬華婦照顧癱孫20多年 語言不通屢遭歧視

2022-08-03 02:20
黑夜中，浣熊亮閃閃的眼睛看上去像是狼群，著實嚇人。（受訪者提供）

洛縣華人家出現一家神秘動物 被水噴撕爛帳篷報復

2022-08-02 21:54

超人氣

更多 >
中拒合作遣返非法移民 美出現拒發公民簽證反制聲浪

中拒合作遣返非法移民 美出現拒發公民簽證反制聲浪
中國爆新病毒「瑯琊」山東、河南已35個案 由動物傳人

中國爆新病毒「瑯琊」山東、河南已35個案 由動物傳人
降通膨法案 參院過關

降通膨法案 參院過關
王毅指美犯3錯誤 「台灣不是美國的一部分」

王毅指美犯3錯誤 「台灣不是美國的一部分」
不甩美軍高層聯繫 解放軍續軍演 專家：恐讓局勢升高

不甩美軍高層聯繫 解放軍續軍演 專家：恐讓局勢升高