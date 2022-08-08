我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

分析解放軍演習 日本前海將：攻打台灣非易事

連2天檢測陰性 拜登結束隔離 回德拉瓦老家

洛杉磯台美小姐決賽 張芳瑜摘后冠 張文瑄第一公主

記者王若然／聖蓋博報導
七號張芳瑜（Tiffany Chang）奪得皇后寶座。（記者王若然／攝影）
七號張芳瑜（Tiffany Chang）奪得皇后寶座。（記者王若然／攝影）

2022年大洛杉磯台灣會館台美小姐選美比賽總決賽，6日晚在聖蓋博希爾頓酒店盛大舉行，十位進入決賽的佳麗登台展示才藝，選出皇后、公主、親善大使等。最後七號張芳瑜（Tiffany Chang）奪得皇后寶座，獲選第一公主頭銜的是五號張文瑄（Lillian Chang）。

張芳瑜是在美出生長大的台灣人第二代，今秋將前往史丹福大學（Stanford University）就讀管理科學與工程學系。在才藝表演單元展示了她自製，且掛著國旗與「我愛台灣」字樣的機器人，在螢幕上播放她從收集材料到組裝過程的同時，她介紹了該機器人，並和機器人一起走台步。

張文瑄目前在航太產業擔任火箭工程師，在才藝表演單元，她用道具講解火箭升空的原理。此外，她還特地穿著掛有美國及中華民國國旗的太空人服裝亮相。

獲選第一公主頭銜的是五號張文瑄（Lillian Chang）。（記者王若然／攝影...
獲選第一公主頭銜的是五號張文瑄（Lillian Chang）。（記者王若然／攝影）

台美小姐總決賽包括佳麗分別自我介紹、才藝表演、機智問答等環節。評審委員在當晚佳麗表演的基礎上，再根據創意發揮、聽眾反應、面試得分等環節，最終選出優勝者。當晚選出一位皇后、六位公主、三位親善大使。還有最佳服裝獎、最佳才藝獎、人氣獎、人緣獎四個特別獎項，皇后將贏得3000元獎學金。

當晚同台競逐的另外八位佳麗分別是高欣怡（Cynthia Kao）、吳嘉怡（Jolene Wu） 、藍元佐（Ariel Lan） 、黃韻容（Celine Huang）、黃思嘉（Victoria Huang） 、彭憶婷（Maryanne Peng）、林佳音（Melody Lin）   鄭佳宜  （Catherine Cheng)。

十位佳麗各有所長，有高中生、大學生、甚至有航天火箭工程師，她們都熱愛和傳播台灣文化。當晚，她們各自獻演了才藝節目，包括一號林佳音帶來大提琴表演，二號黃韻容獻上敦煌舞蹈，三號彭憶婷帶來書信朗讀，四號鄭佳宜長笛表演，五號張文瑄演示火箭升天知識，六號藍元佐繪畫表演，七號張芳瑜機器人表演，八號高欣怡獻唱台語歌曲，九號黃思嘉帶來尤克麗麗獨唱，10號吳嘉怡演唱中英文歌曲。

當晚有幾百人出席觀看，現場氣氛熱烈，嘉賓包括駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境、洛杉磯世界日報社長于趾琴等。

大洛杉磯台灣會館基金會董事長陳柏宇表示，台美小姐選美目標是培養優秀的台美年輕人，彰顯台灣精神，為社區做出貢獻。他說，2022年的台美小姐選美吸引了眾多參賽者，這些選手經過數周訓練，凸顯了個性，加深了對台灣文化的理解。

台美小姐從2000年舉辦至今已有22年，但因疫情停辦兩年，今年重新回歸。台美小姐選美重在自我提升，致力於社區服務、台灣文化推廣及台美人正面積極形象之維護 ，弘揚台美人精神與貢獻。

八號佳麗高欣怡。（記者王若然／攝影）
八號佳麗高欣怡。（記者王若然／攝影）
洛杉磯台美小姐比賽評委席。（記者王若然／攝影）
洛杉磯台美小姐比賽評委席。（記者王若然／攝影）
10號佳麗吳嘉怡。（記者王若然／攝影）
10號佳麗吳嘉怡。（記者王若然／攝影）
二號佳麗黃韻容。（記者王若然／攝影）
二號佳麗黃韻容。（記者王若然／攝影）
四號佳麗鄭佳宜。（記者王若然／攝影）
四號佳麗鄭佳宜。（記者王若然／攝影）
三號佳麗彭憶婷。（記者王若然／攝影）
三號佳麗彭憶婷。（記者王若然／攝影）
九號佳麗黃思嘉。（記者王若然／攝影）
九號佳麗黃思嘉。（記者王若然／攝影）
一號佳麗林佳音。（記者王若然／攝影）
一號佳麗林佳音。（記者王若然／攝影）
六號佳麗藍元佐。（記者王若然／攝影）
六號佳麗藍元佐。（記者王若然／攝影）

洛杉磯 太空人 中華民國

上一則

吳修齊三好一公道 經商典範

下一則

加州新冠確診 官方數據破千萬例 實際恐逾4000萬

延伸閱讀

明星安海契車禍造成洛市1房宅被毀 房客對活著表示幸運

明星安海契車禍造成洛市1房宅被毀 房客對活著表示幸運
洛杉磯台美小姐冠軍出爐 在美傳承台灣人認同

洛杉磯台美小姐冠軍出爐 在美傳承台灣人認同
洛縣6死8傷車禍肇事者是護士 案發前才和男友吵架

洛縣6死8傷車禍肇事者是護士 案發前才和男友吵架
Manuela餐廳 品嘗有機美食 欣賞當代藝術

Manuela餐廳 品嘗有機美食 欣賞當代藝術
洛杉磯台美小姐決賽 十佳麗獻藝爭后冠

洛杉磯台美小姐決賽 十佳麗獻藝爭后冠
玫瑰花車皇后、公主 開始申請

玫瑰花車皇后、公主 開始申請

熱門新聞

這款蛋黃派在好市多亞洲零食區。（記者王若然／攝影）

好市多這款熱銷亞洲零食 購買竟要看ID

2022-07-31 14:03
遭遇搶劫的住宅門口，5日停著一輛警車。（記者張宏／攝影）

鑽石吧華人夫婦散步回家 三嫌持槍逼迫開保險箱

2022-08-06 21:06
詐騙集團出示「中國檢察部門」印章的文件給造成對方心理壓力。（C女士提供）

南加73歲獨居華人被騙 32萬積蓄化為烏有

2022-08-01 13:27
華人房產經紀表示，每天都會收到五條以上詐騙信息，很多都稱要全現金買房。(記者邵敏／攝影)

現款買房行騙 華人房產經紀追詢金流才露餡

2022-08-05 02:20
侯昆生照顧高位截癱的孫子20多年。（記者王若然／攝影）

南加8旬華婦照顧癱孫20多年 語言不通屢遭歧視

2022-08-03 02:20
黑夜中，浣熊亮閃閃的眼睛看上去像是狼群，著實嚇人。（受訪者提供）

洛縣華人家出現一家神秘動物 被水噴撕爛帳篷報復

2022-08-02 21:54

超人氣

更多 >
中拒合作遣返非法移民 美出現拒發公民簽證反制聲浪

中拒合作遣返非法移民 美出現拒發公民簽證反制聲浪
中國爆新病毒「瑯琊」山東、河南已35個案 由動物傳人

中國爆新病毒「瑯琊」山東、河南已35個案 由動物傳人
降通膨法案 參院過關

降通膨法案 參院過關
王毅指美犯3錯誤 「台灣不是美國的一部分」

王毅指美犯3錯誤 「台灣不是美國的一部分」
不甩美軍高層聯繫 解放軍續軍演 專家：恐讓局勢升高

不甩美軍高層聯繫 解放軍續軍演 專家：恐讓局勢升高