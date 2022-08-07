Manuela餐廳 品嘗有機美食 欣賞當代藝術

Manuela位於洛杉磯市中心藝術區的Hauser & Wirth畫廊中。（朱敏梓／攝影）

洛杉磯 好吃又好看的餐廳千千萬，而最具藝術氣息的餐廳可能是Manuela。這家融合了墨西哥灣沿岸南部風味和加州 時令農場新鮮美食 的餐廳，位於洛杉磯藝術區的畫廊「Hauser & Wirth」內。餐廳位於畫廊大廳，是一個半開放式的空間，中央庭院提供了充足的戶外座位，工業風的建築內風格簡潔明亮，周遭綠色植物環繞，餐廳內還能欣賞藝術家Paul McCarthy、Mark Bradford和Raymond Pettibon的作品。植物、畫作、美食、美酒，給食客帶來最獨特的體驗。

Manuela招牌的奶油餅乾搭配蜂蜜黃油和火腿，味道獨具一格，值得一試。（朱敏梓／攝影） 所有食材都取自南加最優質的有機農場。（朱敏梓／攝影）

Manuela將廚師、農民和藝術家結合在一起，創造了一種最自然和真實用餐體驗。在行政總廚Kris Tominaga的指導下，菜單採用來自南加州最優質農場的時令有機食材，有獨特的奶油餅乾（Cream biscuits）配蜂蜜黃油和鄉村火腿，用蕁麻黃油烤製的莫羅灣牡蠣（Barbecued oysters）配以及用智利阿伯族奶酪醃製的雞肉，還有新鮮的有機蔬菜，例如焗椰菜花（Roasted cauliflower）。受到當地農業社區的啟發，搭配醃綠番茄和黃瓜的鹿肉漢堡也是必點餐點之一。 沒有過多的調味，致力於還原鹿肉本身的味道，別有一番風味。餐廳的花園用餐區擁有獨立酒吧，供應自製的雞尾酒、葡萄酒和罐裝或瓶裝啤酒，以搭配菜單核心的煙燻和酸味。

吃完飯後，不妨在這裡駐足片刻，逛一逛展覽，在隔壁的藝術品商店挑選頗具審美又十分獨特的商品，還可以在書店捧上一本喜愛的書，徜徉書海。餐廳的旁邊還有一個露天的花園，坐在戶外座椅上，欣賞滿園植物，享受獨屬於自己的悠閒時光。

在Manuela，可以邊吃飯邊賞畫。（朱敏梓／攝影） 充滿藝術氣息的Manuela餐廳（朱敏梓／攝影）

Manuela所在的豪瑟沃斯（Hauser & Wirth）畫廊，是一家致力於推廣當代藝術的瑞士國際畫廊，有別於傳統的博物館，這裡是新銳和小眾藝術家的聚集地。作為一個充滿活力的公共空間，Hauser & Wirth致力將藝術和建築與一連串活動連繫起來，經常與當地教育機構和高等學府合作，舉辦各種各樣的藝術活動。

洛杉磯市中心藝術區 (Arts District) 作為洛杉磯最熱門的地區之一，這裡有整個洛杉磯最精彩的塗鴉壁畫、最有個性的風味餐廳，集個性化咖啡館、獨立服裝潮牌、藝術畫廊、書店和美術館為一體，早已成為藝術家和年輕人的最愛，也適合全家一起去探索，感受藝術氣息。