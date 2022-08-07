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全美傑出亞裔工程師 16人獲獎

記者啟鉻／洛杉磯報導
美洲中國工程師學會傑出亞裔工程師頒獎禮，部分獲獎者合影。（主辦單位提供）
美洲中國工程師學會傑出亞裔工程師頒獎禮，部分獲獎者合影。（主辦單位提供）

2022年傑出亞裔工程師獎（AAEOY）籌委會與美洲中國工程師學會（CIE/USA）6日舉辦2022全美傑出亞裔工程師獎頒獎典禮及論壇。當天有波音公司、SpaceX、德州儀器等高科技公司舉辦招聘會。主辦單位指出，本屆活動從內容上進一步擴展。

據暸解，2022年傑出亞裔工程師獎共有16位獲獎者包括四位女性，他們是蘇姿豐(Lisa Su)、杜龍孫(Eugene L. Tu)、Vishwajeet Uddanwadiker、Karthik Vasanth、Juhi Jotwani McClelland、Allen Ku、Nataraj (Raj）Nagaratnam、John J. Dong、Piyush Sabharwall、Hui-Ping Wang、Weihua Ye、Charley X. Qian、 Tan M. Ly以及Bishnu Khanal、Shuonan Dong、Justin A. Goo，獲獎者分別來自AMD、NASA、及德州儀器、IBM、波音公司、通用電氣等公司。

在頒獎典禮前，參與者參觀了SpaceX和新落成的So-Fi Stadium運動場，出席波音公司領導力論壇，來自各大公司管理層主管及專業人才發表專題演講，分享彼此成功經驗，以及科技界面臨挑戰。三場研討會，多位講員演講主題包括：環保、數據、AI人工智能、氣候變化、航空科技等。

美洲中國工程師學會2022傑出工程師表彰及論壇包括三場研討會。（記者啟鉻／攝影）
美洲中國工程師學會2022傑出工程師表彰及論壇包括三場研討會。（記者啟鉻／攝影）

在職業招聘會上，波音公司代表表示，開放招聘近20個職位，包括飛行模擬器軟件工程師、航空電子設計及分析、產品安全工程師，以及多個崗位實習生。波音公司亞裔代表、CIE/USA南加州分會創辦人佟儀表示，波音公司希望更多亞裔科技人才加入，而且在活動期間就能招聘到合適人才。以往年度活動的重點不是人才招聘，而是科技展覽會，但今年波音公司派出多位崗位招聘負責人。他並指出， 今年獲表彰16位傑出亞裔工程師，與以往不同的是，首次有NASA的華裔管理者獲選，顯示CIE/USA推展內容更廣，突破了以往局限。

波音公司舉辦招聘會開放近20個職位提供求職者選擇。（記者啟鉻／攝影）
波音公司舉辦招聘會開放近20個職位提供求職者選擇。（記者啟鉻／攝影）

活動共同主席王竹青也表示，在領導力論壇上分享成功經驗及討論重要議題的都是公司高管，包括波音公司、德州儀器、IBM等，參與者很多。三場研討會主要涉及太空科技、氣候變化以及水資源、空氣污染等防治等。王竹青除了負責組織活動，還在研討會上發表主題演講。

亞裔 德州 NASA

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